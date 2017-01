LÓPEZ INSISTE EN QUE LLEGARÁ “HASTA EL FINAL” EN LAS PRIMARIAS DEL PSOE PARA NO HACER UN “CIERRE EN FALSO”

Google Plus

- "Lamento los abucheos que sufrió mi compañera Susana (Díaz) en León", dijo. El primer aspirante a candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, aseguró este lunes que llegará “hasta el final” en su decisión, porque lo contrario sería hacer un “cierre en falso” de la situación del partido.

López afirmó, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, que la militancia tiene el derecho a elegir entre “diferentes candidatos" y su objetivo pasa por defender el derecho de la militancia a escoger y para eso “hay que votar”.

De esa manera negó que vaya a alcanzar algún acuerdo de candidatura única tras un pacto con la posible candidata Susana Díaz, como pide el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui este mismo lunes en una entrevista en ‘El Correo’. Jáuregui sostiene que López y Díaz “deben pactar, porque no veo diferencias”.

El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco indicó que llegará “hasta el final” en las primarias, porque “lo demás sería una especie de cierre en falso de lo vivido hasta ahora”. Y aseguró que tomó la decisión de optar a la Secretaría General del partido después de hablar con “mucha gente” que le transmitió que “debe haber un nuevo tiempo” en el que no haya un “enfrentamiento permanente”. “Mientras sigamos peleándonos entre nosotros, nadie nos va a escuchar” como partido, añadió.

Acto seguido, López aseguró que en el Congreso del PSOE, una vez que se elige al líder del partido hay que hacer el “esfuerzo máximo posible” para unir, sumar e integrar y recordó que en 2002 fue elegido secretario general de los socialistas vasco con el 57% de los votos frente a otros dos aspirantes, y que al año siguiente consiguió el respaldo del 99% de sus compañeros a su gestión.

De esta manera, quiso dejar ver que se le da bien unir diferentes facciones, pero añadió que “para coser hay que poner aguja e hilo”.

Por otra parte, López lamentó los abucheos que recibió este domingo Susana Díaz en León, por parte de personas que le gritaban el lema ‘no es no’ acuñado por el dimitido Pedro Sánchez para negar el apoyo a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. “Esa no es la manera de ser socialista", aseguró.

