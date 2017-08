MAROTO INSISTE EN QUE EL PP PUEDE APROBAR VOTO EN CONCIENCIA PARA LA MATERNIDAD SUBROGADA

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, insistió este martes en que la dirección del partido puede aprobar el voto en conciencia de sus parlamentarios cuando se vote la iniciativa sobre maternidad subrogada impulsada por Ciudadanos.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, quiso dejar claro que no hay discrepancias entre él y el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, al hablar de cómo gestionar esa votación cuando llegue el momento.

Maroto precisó que mantener la “unidad de acción” dentro del grupo parlamentario es una de las tareas del portavoz, y por ello coincidió con Hernando en la necesidad de prever el resultado de cada votación.

Suscribe con él, añadió, que la “única posibilidad” de que no sea así es que el Comité Ejecutivo del PP apruebe el voto en conciencia para los parlamentarios, y en ese sentido recordó que en su último Congreso aprobó que puede ser así para votar asuntos “de carácter ético” y que no están en sus programas electorales.

Maroto subrayó que en el caso de la maternidad subrogada se cumplen esos dos requisitos, y por tanto el Comité Ejecutivo “puede” aprobar el voto en conciencia para que los parlamentarios puedan pronunciarse como consideren sin considerar rota la disciplina de voto.

No precisó, sin embargo, si tiene previsto impulsar alguna iniciativa para solicitar ese debate dentro del Comité Ejecutivo del PP de cara a esa votación que Ciudadanos quiere promover en el próximo periodo de sesiones.

