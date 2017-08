GÜRTEL. RIVERA RETA A RAJOY CON LA INMINENTE PROPUESTA PARA LIMITAR LOS MANDATOS DEL PRESIDENTE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, retó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la inminente presentación, el próximo lunes, de la propuesta legislativa para limitar los mandatos del jefe del Ejecutivo.

Rivera anunció la presentación de esa iniciativa en su intervención durante la comparecencia de Rajoy ante el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar los casos de corrupción que afectan al PP.

Comenzó su intervención dando las gracias "como barcelonés" por el apoyo recibido dentro y fuera de España tras los atentados perpetrados en Cataluña hace casi dos semanas. "Estemos todos juntos por lo menos en esto para defender las libertades y nuestro modelo de convivencia", reclamó.

Dijo a continuación que Rajoy "tiene que dar explicaciones" por esos casos de corrupción e incluso "por la posible implicación de su persona" en algunas prácticas, pero precisamente porque Ciudadanos se toma "muy en serio" esa exigencia, considera que la comparecencia del presidente tiene que ser ante la comisión de investigación.

Rivera subrayó que el pleno de este miércoles se reduce a un "mitin" de Rajoy y preguntó a quienes "se escandalizan" por esa realidad "qué esperaban" de su comparecencia. Si "no ha dicho la verdad en un tribunal", subrayó, en referencia a su declaración como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel', "cómo la va a decir en un mitin", se preguntó.

Es en la comisión de investigación, impulsada por Ciudadanos como hizo sobre otros casos de corrupción en Cataluña o Andalucía, donde el presidente tendrá "la obligación bajo juramento" de responder a las preguntas de los portavoces y hacerlo con la verdad para no incurrir en delito.

Se dirigió a la bancada del PP para afear a sus diputados que intentaran impedir la creación de esa comisión de investigación a pesar de comprometerla en el acuerdo de investidura, pero no lo lograron "porque, aunque no tienen palabra, tampoco tienen escaños suficientes para impedirlo".

"LEGITIMIDAD Y GANAS"

Les dijo que para hacer reformas hay que tener "legitimidad y ganas", y Rajoy no puede liderar la lucha contra la corrupción porque está "bajo sospecha" y "arrastra los pies" cuando se trata de medidas de regeneración.

Anunció, en ese sentido, que el próximo lunes Ciudadanos presentará una iniciativa legislativa para limitar los mandatos del presidente del Gobierno, con la que pretenden que no pueda concurrir a esa responsabilidad quien haya ejercido el cargo durante ocho años o dos mandatos.

Con esa reforma, Ciudadanos pretende que Rajoy no pueda optar a un tercer mandato salvo que convoque elecciones antes de haber cumplido ocho años, porque pese a no tener carácter retroactivo incluiría esa causa de inegibilidad para quienes incurran en esa circunstancia.

Rivera pidió expresamente el respaldo del PSOE y de Podemos a esa iniciativa para asegurar que sale adelante "con el apoyo del PP o sin el apoyo del PP" dado que sus escaños no son suficientes para vetarla en solitario. "No vale hacer mítines y luego impedir las reformas democráticas que necesita España", dijo a esos dos partidos.

Además de hacer ese anunció, Rivera recordó otras de las iniciativas impulsadas por Ciudadanos para luchar contra la corrupción y regenerar la vida política, y sentenció que ese conbate se libra de dos maneras: aprobando medidas y "no tapando la corrupción", que es lo que, en su opinión, hace Rajoy.

Reconoció que él, personalmente, no esperaba que en esta sesión Rajoy "se confesara culpable", y si alguien esperaba que el debate sirviera de algo "ya ha visto" que no es así.

