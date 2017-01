RIVERA ANUNCIA UN INMINENTE ACUERDO CON EL GOBIERNO PARA LA REFORMA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este lunes un inminente acuerdo con el Gobierno para la reforma de los organismos reguladores y para crear una autoridad independiente dedicada a proteger a los consumidores, en la línea de lo contenido en el pacto de investidura.

En su primera rueda de prensa del año, Rivera señaló la modernización de la economía como uno de los ejes prioritarios de Ciudadanos para los próximos meses, con el objetivo de dejar atrás el "capitalismo de amiguetes" y un modelo "obsoleto" que siempre carga sobre las clases medias trabajadoras facturas como las del rescate de las autopistas de peaje quebradas.

En ese punto, anunció una negociación ya avanzada con el Ministerio de Economía para sacar adelante los puntos 12, 13 y 15 de ese acuerdo de investidura. El acuerdo, en el que trabajan el ministro, Luis de Guindos, y Luis Garicano por parte de Ciudadanos, podría anunciarse en los próximos días.

En el primero de esos puntos, el 12, el acuerdo habla de "garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno" con una independencia orgánica y funcional equivalente a la que tiene la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Establece que los presidentes y consejeros sean elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados "entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional" y sus directivos seleccionados a través de procedimientos "transparentes y meritocráticos".

El punto 13 establece la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades: una Autoridad Independiente de los mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados, en especial el energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego, y de resoluciones de conflictos entre operadores económicos; y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado, así como la protección y defensa de los consumidores y usuarios.

El punto 15 establece la creación de una "Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la 'letra pequeña' de los contratos, y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el ICAC, reforzar los derechos de los consumidores y usuarios".

Rivera aseguró que 2017 tiene que ser un año de cambios y reformas y España "se tiene que poner las pilas" después de décadas de bipartidismo y mayorías absolutas, algo que ve como una "oportunidad" para que los españoles se reconcilien con la política.

Junto a esa modernización de la economía, sus otros ejes prioritarios serán la reforma del mercado laboral "sentenciado a muerte" por la Unión Europea; la educación y la regeneración democrática.

En ese sentido, Ciudadanos confía en tramitar a partir de febrero su proyecto de ley contra la corrupción y Rivera añadió además que "de este año no pasa" poner en marcha la ponencia que impulse la reforma de la legislación electoral para que, entre otras cosas, todos los votos "valgan igual" y se deje atrás "la chapuza" del voto rogado de los residentes en el exterior.

Además, Rivera confía en seguir ampliando los permisos de maternidad y paternidad hasta acabar la legislatura con 26 semanas, y para todo ello aseguró que cree necesario el respaldo del PSOE, no solo para sacar adelante las medidas que requieren una amplia mayoría sino para consensuarlas y garantizar su perdurabilidad.

Evitó por ello criticar al PP por buscar el apoyo del PSOE y aseguró que el tiempo y los hechos dan la razón a Ciudadanos cuando clamaba por esa gran mayoría de los tres partidos constitucionalistas. Espera, de hecho, que ese acuerdo se plasme en los Presupuestos Generales del Estado, ante los que emplazó a los socialistas a sentarse a la mesa para "enmendarlos, mejorarlos", pero no "decir que no de salida".

