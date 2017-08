INMIGRACIÓN. EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE ZOIDO POR LOS "INCIDENTES GRAVES" EN LA FRONTERA DE CEUTA

Los diputados del Grupo Socialista David Serrada y Jesús María Fernández han registrado este martes en el Congreso de los Dipuitados la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que "aclare y explique de manera pormenorizada y cuanto antes los dos incidentes graves que han tenido lugar en la frontera de Ceuta con la entrada de inmigrantes".

Ambos diputados denuncian la actitud del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, responsable de la seguridad en Ceuta, que calificó la entrada por el puesto fronterizo como un "fallo" en la seguridad. En este sentido, han criticado que Fernández Cucurull "siga ostentando el cargo".

Recuerdan que el pasado 1 de agosto un gran número de inmigrantes subsaharianos se aproximó en grupo a la valla de Ceuta en el área conocida como Finca Berrocal y alrededores, punto que resulta parcialmente ciego para las cámaras térmicas y el resto de dispositivos de vigilancia con los que opera la Guardia Civil, y alrededor de 67 de ellos consiguieron traspasar el vallado, aunque algunos con graves lesiones que requirieron atención médica.

Asimismo, en la madrugada de este lunes, sobre las 5.30 de la madrugada, 187 personas cruzaron ilegalmente la frontera española del Tarajal y no fueron retenidas por las fuerzas de seguridad hasta encontrarse a la altura de la Almadraba. Serrada y Fernández denuncian que solo unos pocos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad custodiaban una frontera "conocida por su conflictividad". Tres policías "que no disponían de recursos, ni de la formación necesaria para actuar frente a situaciones como la ocurrida", resultaron heridos, al igual que varios inmigrantes resultaron heridos.

"Los propios sindicatos policiales denuncian la más absoluta desprotección y abandono que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que custodian los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno", afirman.

Los dos subrayan que el Congreso ha instado en varias ocasiones al Gobierno a emprender las actuaciones necesarias que permitan una mejor protección de la frontera con Ceuta y Melilla, "sin que hasta el momento veamos que se hayan adoptado medidas suficientes y eficaces en ese sentido, y seguimos viendo cómo se vulnera la seguridad de la frontera y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de su custodia".

Por ello, además de pedir la comparecencia de Zoido, los socialistas han formulado una batería de preguntas para conocer cuántos agentes custodiaban la frontera del Tarajal a las 5.30 horas del lunes, si es cierto que no se recibió apoyo por parte de Marruecos para hacer frente a la situación y si es verdad que no solo no se disponía de información de inteligencia para prevenir lo ocurrido sino que esos servicios pudieron ser inducidos a llevar efectivos a otro punto.

También quieren saber las medidas concretas que está adoptando el Gobierno para evitar que, aprovechando los meses en que todavía disminuyen más los efectivos disponibles, estas actuaciones no se conviertan en noticia habitual, y preguntan al Ejecutivo si es consciente de la sensación de inseguridad que estos incidentes provocan en los habitantes de Ceuta y la imagen de incapacidad que ponen de manifiesto.

