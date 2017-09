INMIGRACIÓN. CIUDADANOS PIDE OTRO “MODELO DE VALLA” EN CEUTA Y MELILLA ANTE LOS CRECIENTES ASALTOS A LA FRONTERA

Google Plus

Ciudadanos pidió este martes en el Congreso otro “modelo de valla” en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla ante el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de que este mecanismo ha dejado de ser eficaz para contener las entradas ilegales en estas dos ciudades españolas.

El diputado de la formación naranja Miguel Gutiérrez hizo esta demanda durante la comparecencia este martes en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que explicó lo ocurrido durante los últimos asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla y las medidas que se tomarán para evitar intentos similares en el futuro.

A este respecto, Gutiérrez pidió a Zoido “otro modelo de valla” en Ceuta y Melilla, después de que el propio ministro reconociera en su comparecencia que este dispositivo de seguridad ya no cumple la misión de contención para el que fue instalado.

El parlamentario de Ciudadanos dijo que si esta valla ya “no cumple los fines” para los que fue colocada en estas dos ciudades, “a lo mejor hay que pensar en otro modelo de valla”, ya que no es previsible que el cambio de las cámaras mejore la seguridad.

“MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS”

Por su parte, David Serrada, del PSOE, demandó al ministro del Interior “tomar cartas en el asunto” ante las llegas masivas a Ceuta y Melilla, al tiempo que reprochó al Gobierno que no sepa actuar internacionalmente para hacer frente también en el plano político al aumento de inmigrantes.

En todo caso, Serrada reclamó al ministro “más dotación de personal” y más medios en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. En esta línea, este diputado reclamó a Zoido “más hechos y menos palabras” en este terreno.

Por su parte, Ione Belarra, de Podemos, acusó al Gobierno de estar realizando una “gestión inhumana y vulneradora de derechos de la frontera sur” de España, al tiempo que sostuvo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está manteniendo “de manera deliberada” a Ceuta y Melilla “en un estado permanente de excepción”.

En que las vulneraciones de derechos humanos “se asumen como algo que forma parte de la normalidad”, algo que dijo “avergüenza” a la formación morada.

