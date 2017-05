PSOE. ALBIOL VE “RIESGO DE INESTABILIDAD” TRAS LA VICTORIA DE SÁNCHEZ Y SU CONCEPCIÓN DE CATALUÑA

Google Plus

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, reconoció este lunes cierto “riesgo” de “inestabilidad” en la política española tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y su llegada a la Secretaría General del partido.

Al llegar a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Albiol lamentó que la vuelta de Sánchez trae consecuencias para los catalanes, porque su “visión relativa” de lo que es España es una “mala noticia para aquellos catalanes que creemos que España es nuestra nación; que Cataluña es nuestra tierra, pero España es nuestra nación”, aseveró.

“Me parece que ese bloque de partidos constitucionalistas con Sánchez al frente del PSOE no lo tenemos tan claro”, afirmó el líder popular.

Albiol descartó la posibilidad de un adelanto electoral, porque espera que “siga habiendo una cierta estabilidad en el Congreso y que se entienda que el país, en el momento en el que se está recuperando la creación puestos de trabajo, lo que menos necesita ahora es inestabilidad política”. “Pero sí es cierto que Sánchez no ofrece ninguna garantía”, agregó.

En este sentido, el dirigente catalán añadió que “si Sánchez sigue siendo el del mes de octubre, que sólo piensa en él por encima del PSOE y por encima sobre todo de España, pues mucho me temo que la inestabilidad es un riesgo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso