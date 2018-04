CATALUÑA. EL PSOE VE "INENTENDIBLE" EL APOYO DE LOS SINDICATOS A LA MANIFESTACIÓN EN BARCELONA PORQUE EN ESPAÑA NO HAY "PRESOS POLÍTICOS"

Google Plus

El PSOE reprochó este lunes a las secciones sindicales en Cataluña de CCOO y UGT su participación en la manifestación de este domingo porque en España “no hay presos políticos”.



Así lo trasladó la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en rueda de prensa en Ferraz, en la que aseguró que no tienen nada que decir a los sindicatos que participaron en la misma pero que “negamos la mayor” de esta protesta porque dicen “hay presos políticos cuando no los hay”.

Con esta premisa, indicó que les parece “inentendible” esta manifestación y quienes participaron en ella; y remarcó que en el independentismo “no hay nada que defender para nosotros los socialistas” porque “no hay ni una sola bandera de la izquierda que defender ahí”.

Por otra parte, sobre la cuestión catalana, Calvo instó a hablar a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras porque el expresidente “no para de hablar en todos los medios” mientras que el líder de ERC reclama “formar ya un gobierno viable, con un candidato viable jurídica y políticamente hablando”. “Que hablen, porque lo que tiene que hacer el independentismo es poner en vía de normalidad las instituciones en Cataluña” y “que pongan un candidato o candidata”, dijo.

Además, criticó la actitud de Ciudadanos porque, pese a ser los ganadores en las elecciones autonómicas del 21-D, no han hecho “nada”, sino que se han metido “debajo” del Partido Popular y de Moncloa.



