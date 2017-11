CATALUÑA. EL PP ESPERA QUE LOS INDEPENDENTISTAS SEAN “IGUAL DE VALIENTES” ANTE LA JUSTICIA QUE AL DECLARAR LA INDEPENDENCIA

- Cree que los “los argumentos políticos” del independentismo no tendrán “mucha trascendencia” ante la Justicia. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, dijo este jueves que espera que los dirigentes independentistas citados entre hoy y mañana para declarar ante la Justicia por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación sean “igual de valientes que lo eran en el Parlamento de Cataluña para declarar la independencia”.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova se refirió así al proceso que encausa a una veintena de personas, entre exmiembros del Gobierno de la Generalitat y representantes de la Mesa del Parlamento autonómico. “Al final todo llega”, celebró.

Subrayó que el PP no puede hacer otra cosa que “respetar las decisiones judiciales” que se tomen en el día de hoy. “Los que van a ir al juzgado espero que sean igual de valientes que lo eran en el Parlamento de Cataluña, que tengan la misma valentía de reconocerlo ante los jueces”, porque “eso sería un paso sin duda muy positivo”.

“Lo que es evidente es que en este país existe separación de poderes”, recalcó el coordinador general de los populares, antes de abundar en que los ex miembros del Govern “no pueden alegar que no estaban advertidos porque todo el mundo estaba advirtiéndoles de que estaban cometiendo ilegalidades”.

Dicho esto, Maíllo hizo especial hincapié en que no estamos ante una “cuestión política” y dijo tener la sensación de que los “argumentos políticos” que puedan dar las personas citadas ante la Justicia “no van a tener mucha trascendencia”.

Además, consideró que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “se está desacreditando a sí mismo y a ese mundo independentista que trata de representar” con una “estrategia alocada” y “profundamente equivocada” basada en una “huida hacia delante”.

A su juicio, constituye un “esperpento” ver a Puigdemont en Bélgica, cuando la Unión Europea (UE) es una “suma de países que para formar parte tienes que ser un país que respete los derechos humanos, las libertades y la separación de poderes”. “No le va a salir absolutamente nada bien esa estrategia”, valoró.

En clave electoral, indicó que lo “más relevante” del 21-D es que los partidos independentistas hayan dicho que “reconocen” que esas elecciones son válidas a pesar de haber declarado la independencia. Se trata, prosiguió, de un “paso muy positivo porque es un reconocimiento implícito de la propia legalidad”.

Aseguró que cuando se celebren estos comicios y se vea el resultado, el PP “va a estar del lado de los partidos constitucionalistas” aunque rehúse presentarse en coalición. “Cómo y de qué manera ya lo hablaremos”, afirmó Maíllo,

