LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES Y EL PNV NO ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DEL PACTO ANTITERRORISTA

El Ministerio del Interior ha convocado este miércoles una reunión de trabajo del pacto antiyihadista a la que asistirán todos los partidos con representación en el Congreso salvo los independentistas de ERC y el PDeCat, y el PNV. Podemos, pese a que no suscribió el pacto, tiene pensado acudir a la cita.



El PNV excusó su ausencia en un comunicado en el que recordó que no lo firmaron en 2015 señaló que la invitación a esta jornada de trabajo se centra en “los partidos políticos que lo han suscrito” y entiende que ya en la “propia invitación” se “excluye la posibilidad de acudir como observador”.

Por su parte, fuentes parlamentarias de ERC y del PDeCat confirmaron que habían recibido la invitación pero que no participarían en la reunión como sí hicieron, al igual que todos los partidos, en la última reunión que se convocó tras los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils.

Podemos, que ya ha acudido como ‘observador’ a otras reuniones, tiene “toda la intención” de asistir porque, según su secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, piensan que deberían "acudir todas las fuerzas políticas democráticas, como fuimos la último vez”. Mayoral consideró que no hay “ninguna razón por la cual se pueda intentar impedir” que participen, aunque no hayan suscrito el pacto.

A este pacto, suscrito inicialmente por PP y PSOE en febrero de 2015, se sumaron posteriormente, tras los atentados en noviembre de ese año en París, otras formaciones: Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias, Coalición Canaria, PAR, UPyD y lo que entonces era Unió Democrática de Cataluña.

De hecho, este miércoles, la dirección de Ciudadanos deseó que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "reformule" en la reunión el pacto antiyihadista para hacerlo más útil en la estrategia de la lucha contra el terrorismo, porque considera, como dijo el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, que hasta ahora es "absolutamente decepcionante" y espera ver un cambio.



