CATALUÑA. LOS INDEPENDENTISTAS ADVIERTEN DE QUE LOS CATALANES DEFENDERÁN SUS INSTITUCIONES FRENTE AL 155

Los portavoces del PdeCat y ERC en la comisión del Senado que tramita la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Josep Lluís Cleries y Josep Estradé, advirtieron este jueves de que los ciudadanos catalanes no se quedarán parados ante la puesta en marcha de las medidas y defenderán con dignidad sus instituciones.

En el turno de portavoces del debate, después de haber intervenido ya en el turno en contra, Cleries añadió que el Gobierno afirma “querer salvar a Cataluña” cuando es todo lo contrario, mucho menos en el Senado, donde los catalanes están “infrarrepresentados” con un 9% de senadores, el 87,5% de los cuales votarán en contra del 155. Según dijo, “es imposible que una nación se quede impasible cuando ve atacada su dignidad”.

Preguntó a los constitucionalistas si su democracia consiste en golpear con porras a votantes (“No se lo perdonaremos nunca”, advirtió), presionar a las empresas para que se marchen de Cataluña, multar a los organizadores del 9-N y acusar de adoctrinamiento a los profesores. Aseguró que con el cambio del Estatuto de 2006 por el TC fueron los constitucionalistas “quienes nos expulsaron del marco constitucional”.

Aseguró que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sí respondió al requerimiento que le envió el Gobierno español, diciendo que quería reunirse con su presidente, Mariano Rajoy, para hablar sin condicionantes, y acusó al Gobierno español de querer ocupar las instituciones catalanas que no ganaron en las urnas para dejarlo todo “atado y bien atado”, pero les exigió: “No vengan a quebrantar nuestro tesoro más preciado, la convivencia pacífica”.

El portavoz de ERC, Joan Estradé, advirtió de que con el 155 “se va a perpetrar la mayor fechoría jurídica y política de la historia de la democracia”, y “un error histórico colosal que tendrá consecuencias imprevisibles” porque el Estado “se convertirá en un poder hostil con el que el catalanismo no podrá llegar a acuerdos negociados”.

Estradé dijo que el Gobierno catalán, con el 155, se convertirá en una mera estructura administrativa y el Parlamento en un simulacro decorativo, y que Cataluña pasará a ser “un territorio ocupado, un pueblo sometido, una auténtica colonia”, que reclamará su derecho de autodeterminación reconocido por la ONU para este tipo de pueblos.

Espetó que una moción con el 155 no ganaría en ningún ayuntamiento catalán, y retó a los constitucionalistas a sacar a la para él falsa mayoría silenciosa. Terminó avisando de que los catalanes se mantendrán “en pie” y defendiendo sus instituciones “con toda dignidad”.

Desde el PNV, Jokin Bildarratz retomó la Declaración de Barcelona de 1998 firmada por los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia y que exigía reconocer la plurinacionalidad del Estado, y dijo que pensar que la solución es el 155 es “no entender nada, aplazar el problema, agrandar la brecha”.

Criticó que los constitucionalistas apelen a la necesidad de mejorar la convivencia diciendo que el 155 no lo hará, y les recriminó que tenían claro que querían intervenir Cataluña porque “quieren el poder sin pasar por las urnas”, lo cual es “ilegal” y pervierte el contenido del artículo constitucional, y altera la separación y el equilibrio de poderes.

“Es un castigo que no tiene cabida en el ordenamiento constitucional”, denunció, pidiendo “reflexión pausada antes de tomar una decisión excepcional” y llamando a cambiar la Constitución para contemplar la independencia pactada de sus naciones.

