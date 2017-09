CATALUÑA. ERC ADMITE QUE LA INDEPENDENCIA SOLO SERÁ EFECTIVA TRAS ELECCIONES Y REFERÉNDUM CONSTITUYENTES

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, subrayó este martes que la independencia de Cataluña solo será efectiva si la mayoría independentista se materializa el 1 de octubre pero también en unas posteriores elecciones constituyentes con su correspondiente referéndum.

Tardà hizo esa reflexión en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que valoró la movilización del día anterior en Cataluña con motivo de la Diada.

A la pregunta de si ERC abandonará el Congreso de los Diputados en caso de que haya una mayoría independentista el 1 de octubre, Tardà respondió que el partido hará "lo que nos diga nuestro gobierno" desde la Generalitat. Al hilo de esa reflexión, subrayó que en este tipo de procesos los periodos de transición son "intensos" pero también dilatados en el tiempo.

Por ello, la declaración de independencia de la República de Cataluña, en caso de que haya una mayoría que así lo quiera el 1 de octubre, "solo se llevaría a cabo" en caso de que también esa mayoría se materialice en unas elecciones constituyentes y en el referéndum posterior para ratificar la Constitución de esa república catalana. Por tanto, sentenció, "hay un plazo de meses" entre lo que sería una declaración "incipiente" posterior al 1 de octubre y la declaración efectiva de la independencia.

Durante ese lapso de tiempo, Tardà cree "muy posible" que hubiera diferentes mesas y foros de diálogo y negociación y la presencia de ERC en le Congreso de los Diputados siguiera siendo "útil" a las partes.

Tardà celebró el "civismo" con el que los catalanes defendieron la democracia durante la Diada, como muestra también el hecho de que haya "miles" de personas trabajando para que la jornada del 1 de octubre "se desarrolle de la mejor manera".

"TODO EMPIEZA Y ACABA EN LA DEMOCRACIA"

"La joya más preciada" en ese proceso, dijo, no son los independentistas, sino los ciudadanos que simplemente quieren "decidir" su futuro, y que hacen posible esa mayoría a favor de la consulta. Es una ciudadanía "empoderada", subrayó, "y si alguien cree que esa voluntad democrática quedará sepultada por temor o por amenazas, no asumen dónde vivimos", alertó.

Por suerte, dijo Tardà, "nos lo hemos ganado todos", los catalanes, como el resto de España, viven en el "núcleo del mundo desarrollado", en el que "todo empieza y todo acaba en la democracia". El proceso, en su opinión, requiere "inteligencia, coraje, y no caer en ninguna provocación, en ninguna trampa", y seguir haciendo todo "a la catalana, cívicamente y pacíficamente".

Reconoció, en ese sentido, que para ERC es "una gran noticia" que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se haya comprometido a hacer "todo lo posible" para que se pueda votar en la ciudad, y se mostró convencido de que el 1 de octubre "todo irá bien". Si no se pudieran habilitar todos los centros electorales, dijo, habría que habilitar otros espacios, pero se quedaría solo en una "molestia" para los electores.

Insistió en que se trata de un proceso que "interpela pacíficamente" a los catalanes sobre su posición ante la independencia y, sea cual sea esa posición, los emplaza a hacer una reflexión que "nos hace madurar como ciudadanos y como sociedad".

Sobre esa premisa, restó relevancia a la posibilidad de que la independencia de Cataluña generara otros procesos de secesión de algunas partes de su territorio, como pudiera ser la que corresponde a la identidad occitana. También es posible, comentó, "que algún día Madrid se independice del Reino de España".

