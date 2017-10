CATALUÑA. GRITOS EN FAVOR DE LA INDEPENDENCIA EN BARCELONA TRAS TERMINAR EL RECUENTO EN COLEGIOS NO CERRADOS

Google Plus

Partidarios del referéndum del 1-O en Barcelona celebraron el término del recuento en colegios no cerrados con gritos a favor de la independencia y exhibiendo en la calle las cajas de plástico usadas como urnas durante la jornada.

Así pudo verse en los colegios Miquel Tarradell y Cervantes de la capital catalana, que fueron dos en los que la Policía Nacional no intervino este domingo.

El recuento en estos colegios deparó un amplio resultado a favor de la independencia. En concreto, en el Miquel Tarradell el sí a la separación de Cataluña del resto de España ganó por 2.955 votos frente a 181 del no.

Como también sucedió al término del proceso, estos resultados fueron celebrados por los congregados en el exterior de estos centros educativos con gritos favor de la secesión y mostrando las urnas usadas durante la jornada, que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron en otros puntos de votación del 1-O.

