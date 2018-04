CATALUÑA. ALBIOL VE “INCOHERENTE” QUE UN TRIBUNAL REGIONAL DE ALEMANIA “TUMBE” UNA PETICIÓN DEL SUPREMO

Google Plus

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó este sábado que “no tiene mucho sentido” y resulta “incoherente” que un tribunal regional de Alemania “tumbe” una petición del máximo tribunal judicial en España, el Tribunal Supremo, para extraditar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión.



Albiol hizo estas declaraciones al llegar a la segunda jornada de la Convención Nacional que el Partido Popular celebra este fin de semana en Sevilla, donde participa en una mesa de diálogo para hacer balance de los 40 años de democracia constitucional que lleva España y marcar retos de futuro para las próximas cuatro décadas.

Tras la puesta en libertad bajo fianza de Puigdemont en Alemania, después de que un juez haya rechazado la posibilidad de ser extraditado a España por un delito de rebelión, Albiol manifestó que la Unión Europea “tiene muy poca credibilidad” ante situaciones como esta y pidió una reflexión a los órganos comunitarios “si se desea que tengamos confianza en las instituciones europeas”.

“Lo que no tiene mucho sentido desde la lógica de la calle es que un tribunal que es el máximo órgano de un país de la UE dicte una resolución de euroorden y que otro tribunal regional tumbe, modifique o enmiende esa petición de euroorden que proviene del máximo órgano de la justicia de España. Eso me parece que es incoherente”, dijo.

Albiol confió en que “el Estado de Derecho europeo vuelva a poner delante de un juez por rebelión” al expresident, porque ahora que Puigdemont está en libertad “va a seguir insultando, provocando y mintiendo a la opinión pública internacional”. Al mismo tiempo, negó que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga responsabilidad en lo ocurrido, porque “ha hecho lo que tenía que hacer a nivel internacional”.

Sobre la nueva propuesta del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, para investir como presidente de la Generalitat al independentista Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión provisional, Albiol interpretó que es “otra escenificación” que busca “una voladura de las posibilidades de que el Gobierno de España pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado”.

Albiol indicó que “hay una intención muy clara para que los plazos vayan venciendo en el Congreso” y el Ejecutivo de Rajoy tenga más difícil aprobar los Presupuestos, dado que el PNV ha asegurado que no los aprobará mientras el artículo 155 de la Constitución permanezca activado en Cataluña.

Por eso, recomendó a Torrent que empiece sus rondas de consulta para investir a un presidente por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que tiene en su mano decidir si permite que Jordi Sànchez o cualquiera de los otros políticos procesados por el desafío separatista pueden acudir a una sesión en el Parlament para ser investidos.



