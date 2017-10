INCENDIOS. SÁNCHEZ PEDIRÁ A JUNCKER QUE LA UE ACTIVE EL FONDO DE SOLIDARIDAD EUROPEO PARA GALICIA, ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció hoy que el jueves pedirá al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante el encuentro que ambos mantendrán en Bruselas, “que se active el Fondo de Solidaridad Europeo para Galicia, Asturias y Castilla y León”, de forma que permita trasladar recursos financieros a las comunidades afectadas por la ola de incendios que están sufriendo estos días.

Sánchez hizo estas declaraciones en Nigrán (Pontevedra), donde dijo que “hay que ser cautos en la exigencia de responsabilidades políticas”, porque “los socialistas no vamos a hacer lo que hizo el Partido Popular de Galicia y en concreto el presidente de la Xunta –Alberto Núñez Feijóo- cuando era líder de la oposición con el Gobierno de (Emilio Pérez) Touriño” y “vamos a ser leales, sobre todo con el país y con la sociedad gallega”.

El líder del PSOE subrayó ante los periodistas que el objetivo de su visita a Galicia era “estar con la gente” que ha sufrido las consecuencias de estos incendios para trasladarles la “solidaridad, nuestro cariño y nuestro respeto”. Además, remarcó el compromiso del PSOE para que “esto no vuelva a suceder, o al menos intente evitarse con la magnitud con la que se ha vivido durante estas jornadas”.

A su juicio, hoy es día de “intentar sofocar los incendios que todavía está sufriendo Galicia, de ver exactamente cuáles con las causas, de estar con los familiares, con los vecinos y vecinas”.

No obstante, apuntó que el PSOE lleva mucho tiempo denunciando “la falta de políticas de prevención por parte del Gobierno de España respecto a los incendios y la carencia absoluta de una estrategia nacional de lucha contra los incendios forestales, que debería tener como principal propósito la ampliación de recursos, la ampliación de políticas preventivas y recuperar la estrategia de desarrollo rural”.

Además, Sánchez abogó por “reconstruir buena parte de la legislación básica que ha sido desmantelada durante estos últimos años por parte del Gobierno del PP, singularmente la Ley de Desarrollo Rural que puso en pie un Gobierno socialista y también la Ley de Montes”.

Asimismo, indicó que el PSOE va a llevar todas estas cuestiones al Congreso de los Diputados y que ha pedido la comparecencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, “para saber exactamente qué piensa sobre esta situación, cuáles van a ser los mecanismos de respuesta que se van a poner en marcha para resolver esta crisis y, sobre todo, para prevenir que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó.

