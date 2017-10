INCENDIOS. FEIJÓO: “LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO INCENDIARIO DEBEN SABER QUE LA MÁXIMA PRIORIDAD ES DETENERLOS”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este lunes a “los responsables del terrorismo incendiario” que sufre su comunidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como “máxima prioridad buscarlos” y que trabajan para “detenerlos”.

Así se pronunció el presidente gallego durante una comparecencia ante los medios de comunicación para dar cuenta de la situación por la que atraviesa Galicia después de que este fin de semana se declararan más de un centenar de incendios que han arrasado miles de hectáreas y dejado, por el momento, tres muertos.

Feijóo subrayó que “toda Galicia llora” al ver los montes calcinados y por la muerte de tres personas como consecuencia de las llamas, a cuyas familias trasladó su pesar.

Explicó que el Consello de la Xunta ha decreto tres días de luto en Galicia por estas muertes y dejó claro que su comunidad “no merece que nos provoquen este dolor” ni “la angustia de tantas familias que tuvieron que pasar la noche en vela temiendo por sus familiares, por sí mismos, por sus casas y por sus pertenencias, que en algún caso se perdieron”.

Aseveró que “Galicia no arde sola. A Galicia la queman”. A pesar de que reconoció que “con carácter minoritario” algunos fuegos pueden ser provocados por “descuidos”, la situación que vive la comunidad “no es resultado de la casualidad” ni del “azar”.

Afirmó que los gallegos no se darán “por vencidos ni contra los incendios ni contra los incendiarios”, al tiempo que comentó su hartazgo ante “los incendiarios que de forma continuada y constante atacan nuestro patrimonio y, además, ahora atacan nuestras vidas”.

Dijo que no se puede “asumir con naturalidad” que cuando no llueve hay incendios y que no se puede “relativizar” el “terrorismo incendiario”. Asimismo, destacó que todos los años los equipos de extinción evitan “daños mayores” en los montes y “salvan vidas”. Agradeció a éstos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Urbana, a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a las Brigadas Forestales de la Xunta de Galicia su labor a la hora de combatir los incendios.

Feijóo solicitó “la mayor responsabilidad por parte de todos” y alertó de que las “informaciones erróneas que ayuden a agrandar la desesperación y la confusión de los ciudadanos no ayudan a resolver una situación que ya es compleja de por sí”.

Por ello, pidió a los gallegos que sigan “en todo momento” las recomendaciones emitidas por “los canales oficiales” y que desoigan el “eco de rumores sin contrastar” que “pueden derivar en una alarma aún mayor de la alarma que ya estamos padeciendo”.

Agradeció el “carácter cívico” de los gallegos y el apoyo del Rey y del presidente del Gobierno ante “esta difícil situación”, al tiempo que transmitió su solidaridad con el Principado de Asturias y con Portugal que también están sintiendo los estragos de las llamas.

Por último, se dirigió a “los responsables del terrorismo incendiario” para advertirles de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como “máxima prioridad buscarlos” y que trabajan para “detenerlos”.

