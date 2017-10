INCENDIOS. EL PSOE RECHAZA ANÁLISIS “CORTOPLACISTAS” Y APUESTA POR “BUSCAR SOLUCIONES Y POLÍTICAS DE FUTURO”

Google Plus

El PSOE rechazó este lunes hacer un “análisis cortoplacista” sobre los incendios que asolan Galicia y Asturias y apostó por “buscar soluciones y políticas de futuro”.

De esta manera se posicionó el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, en la rueda de prensa en Ferraz cuando se le preguntó por la gestión de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo, del PP.

El también alcalde de Valladolid no quiso entrar a valorar la gestión política de la situación y se limitó a recordar que, en etapas pasadas ante incendios “importantes” se vieron “respuestas políticas poco responsables” en las que se buscaban “siempre culpables”, cuando lo que hay que hacer es “pensar cómo resolver” el problema.

Por ello, no quiso “traer a colación” las declaraciones que hacía Feijóo cuando estaba en la oposición cuando era el PSOE el que gobernaba en Galicia en situaciones “prácticamente idénticas”. No le gusta esa respuesta y criticó que las ha visto por las redes sociales y los medios de comunicación por parte “de otros partidos, muy en la línea de la que Feijóo protagonizaba cuando estaba en la oposición”.

Sin embargo, Puente señaló que este “es un problema de fondo y de largo recorrido, que tiene que ver con muchas cosas” que pasan desde la normativa, a los medios que se ponen a disposición, a las políticas energéticas, al cambio climático, a las políticas de repoblación y las de despoblación.

Por todo ello, consideró que “deberíamos entre todos eludir el análisis cortoplacista de este problema, y más al calor de los incendios, y deberíamos intentar hablar del tema con un cierto recorrido y tratando de buscar soluciones y políticas de futuro”.

El portavoz comenzó su intervención trasladando en nombre del PSOE la solidaridad con los afectados por los “graves” incendios en Galicia y que afectan también a Asturias. Su cercanía con los afectados y los familiares de los cuatro fallecidos y de los que han tenido que abandonar sus hogares.

También tuvo un reconocimiento para los que están ayudando, ya sea ofreciendo sus casas o desde los operativos de lucha contra el fuego de distintas instituciones, y a los voluntarios.

Tuvo un recuerdo para Portugal que también sufre una ola de incendios y casi una treintena de fallecidos. El portavoz socialista expresó el “más absoluto rechazo” a los responsables, a los pirómanos, así como a los que les “alientan o protegen”.

Puente anunció que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se desplazará mañana, martes, a Galicia para trasladar “apoyo y solidaridad” a todos y tomar un “conocimiento directo” de la situación.

