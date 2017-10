CATALUÑA. CATALÁ RECHAZA ILEGALIZAR PARTIDOS POLÍTICOS QUE DEFIENDAN TESIS INDEPENDENTISTAS

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó este martes en el Fórum Europa que es contrario a ilegalizar a partidos políticos que defiendan programas independentistas, como este lunes planteó el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol.

Catalá se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde el ministro fue presentado por el abogado Antonio Garrigues. Allí el titular de Justicia fue preguntado por el hecho de que Albiol defendiera este lunes actuar legalmente contra “programas electorales” que incluyan "propuestas que signifiquen de manera clara destruir España", en referencia a los partidos independentistas.

“No creo que haya que promover la ilegalización de partidos por su programa”, dijo al respecto Catalá, quien señaló que las causas para actuar contra una fuerza política ya están tasadas en la Ley de Partidos. Añadió que, cumpliendo con esta regulación, hay que respetar los “planteamientos legítimos” que puedan tener las organizaciones nacionalistas.

“TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS”

Sobre la forma en la que el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no contesta antes del jueves que no declaró la independencia, el titular de Justicia dijo que el Ejecutivo tomará “todas las medidas que sean necesarias” para restablecer la legalidad.

Aseguró que hará “lo que sea necesario hacer” y señaló que si finalmente hay que aplicar el 155, se irán “dando pasos”, aunque no quiso anticipar las medidas concretas que se adoptarán.

Al mismo tiempo, como reflexión general sobre la situación en Cataluña, el ministro destacó que “fuera de la ley sólo hay riesgo, incertidumbre, inestabilidad e incluso miedo”, algo que dijo se está comprobando estos días en la comunidad catalana.

Citó al respecto los “escraches” ante las instituciones, las pintadas en domicilios de políticos, la “fuga masiva empresas” o que esté cayendo “dramáticamente” la inversión en Cataluña. Destacó que esto supone que “el mensaje de ilegalidad que algunos están lanzando estos días en Cataluña está teniendo consecuencias”.

