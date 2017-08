CIS. RAJOY IGNORA LAS ENCUESTAS PORQUE SE DEDICA "A GOBERNAR" Y NO A "HACER POLÍTICA"

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, restó peso este lunes al último barómetro electoral del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) y aseguró que su intención es seguir gobernando y no "hacer política" hasta que llegue el momento de hacerla en las elecciones.

Lo dijo al ser preguntado por esa encuesta, que refleja un descenso del PP y un ascenso del PSOE, en la rueda de prensa tras su despacho con el rey Felipe VI en Marivent.

Rajoy subrayó que en este momento no hay elecciones a la vista y en todas las encuestas "a unos les va mejor y a otros peor", pero subrayó que algunos sondeos previos a las elecciones de 2015 situaban al PP como cuarta fuerza política.

"Permítanme que me dedique a gobernar, que es mi obligación", dijo a continuación, "y cuando llegue el momento de hacer política, la haremos".

Añadió, en ese punto, que "otros tienen más tiempo" que él para hacer política, a pesar de lo cual está "con muchas ganas" para seguir trabajando y se siente "en forma a pesar de mi incidente de esta mañana".

Rajpy se refería así a la lumbalgia que sintió después de su caminata matutina y que le obligó a retrasar la hora de su despacho con el Rey para recibir atención médica antes de desplazarse desde Galicia hasta Palma de Mallorca.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso