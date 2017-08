GÜRTEL. IGLESIAS ACUSA A RAJOY DE SER “EL MAYOR RESPONSABLE POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser “el mayor responsable político de la corrupción en España” y lamentó la "mala imagen internacional" que dio el país cuando el jefe del Ejecutivo compareció ante la Audiencia Nacional.

Lo dijo durante su intervención en la sesión plenaria extraordinaria en la que comparece, por exigencia de la oposición, para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP.

Iglesias comenzó su intervención exclamando "No tenim por” y condenando los atentados que tuvieron lugar el pasado 17 de agosto en Cataluña.

A continuación, reprochó a Rajoy que considere que la corrupción “no es importante ni actual” y lamentó que el presidente del Gobierno se sienta “acosado” por tener que dar cuenta de los casos de corrupción que afectan a su partido.

Esto le permitió observar que quienes se sienten “acosados” por la corrupción son los ciudadanos, porque esta lacra “cuesta mucho dinero”, lo que se traduce en “tener menos recursos públicos, peor policía y peores hospitales y colegios”.

Tras aseverar que la corrupción es un “problema de primer orden en nuestro país”, acusó a Rajoy de ser “el mayor responsable político de la corrupción en España”.

A su vez, lamentó la “mala imagen internacional” que dio España cuando su presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional “entrando por la puerta de atrás y sentando en el lugar del letrado mayor”.

También destacó que la comparecencia de Rajoy la ha forzado hasta su socio presupuestario, en referencia al PNV. “La corrupción es un tema de primer orden que no se puede esconder y que no se va a poder esconder nunca”, dijo.

Afirmó que la financiación ilegal del PP está demostrada judicialmente y comentó que de su declaración de hoy en el Congreso se pueden extraer dos conclusiones: “nos convence y le creemos y concluimos que es un incompetente; o no nos convence y seguiremos pensando que usted miente y le seguiremos exigiendo responsabilidades”.

Por último, trasladó seis preguntas a Rajoy: “¿por qué mando a Luis Bárcenas el sms de 'Luis, sé fuerte'?”; “¿reconoce los pagos que aparecen en los ‘papeles de Bárcenas'?”; “¿mintió usted cuando dijo que desconocía la financiación ilegal de su partido?”; “¿en qué momento se enteró de la financiación ilegal de su partido?”; “¿considera buenos colaboradores a los miembros de su partido afectados por casos de corrupción?”; y “¿cree que los ciudadanos le creen cuando dice que desconocía la financiación ilegal de su partido?”.

