IGLESIAS RESPONDE A ERREJÓN QUE NO HAGA “NI MEDIA TONTERÍA” Y QUE SE PRESENTE A LAS PRIMARIAS DE MADRID

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este jueves que no va a permitir “ni media tontería” al secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, que dejó en el aire su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid si Iglesias impone finalmente sus reglas.



“Ni media tontería con cuestiones internas”. Así de tajante fue el líder de Podemos ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando se le preguntó por cómo valora que Errejón supedite su candidatura a que Iglesias no le imponga sus normas en las primarias de Madrid.

Sostuvo que Podemos ha llegado a la política “para ganar al PP” y los inscritos de la formación “no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz y a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP”.

“Espero que Íñigo se presente. Estoy convencido de que lo va a hacer. Tiene muchísimas posibilidades de ganar”, así que subrayó que “ni media tontería”.

Iglesias insistió con esta frase para contestar a Errejón, que no quiere que haya primarias en dos tiempos, es decir, que un día se vote al candidato y otro la lista que le acompañe -cosa que calificó el líder de Podemos de “sensata”-, sino todo a la vez.

“Hay una urgencia evidente y es tener un candidato. He dicho claramente quién debe ser el candidato, pero eso lo van a decidir los inscritos”, precisó sobre unas primarias que se celebrarán según la dirección del partido “lo antes posible”, previsiblemente en el mes de mayo.

Al tiempo, pidió “tejer los acuerdos necesarios” para construir una “alternativa que pueda gobernar” en la Comunidad de Madrid. “Y en esto ni media tontería”, volvió a decir.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, declaró en rueda de prensa en la Cámara que Errejón es “el mejor candidato” y que desde la dirección “no se contempla un escenario diferente a que Íñigo se presente”.



