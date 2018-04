IGLESIAS RECRIMINA A SÁNCHEZ QUE EL PSOE PRESENTE UNA MOCIÓN “POR UN MÁSTER” Y NO POR LA “CORRUPCIÓN” DE RAJOY

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cargó este jueves contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien reprochó que su partido vaya a presentar una moción de censura “por un máster” contra Cristina Cifuentes y no lo haga por la “corrupción” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



El dirigente de Podemos se expresó así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, en la que trasladó a Pedro Sánchez que cuenta con los números para ser presidente del Gobierno si de verdad se “anima” a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

Recriminó al líder socialista que el PSOE, con quien dijo mantener una “relación cordial”, vaya a presentar una moción de censura “por un máster” y no por la “corrupción” que afecta a Mariano Rajoy. “Hombre, por todo lo que hemos visto, a lo mejor tendría sentido”, dijo Iglesias en referencia a las irregularidades que salpican al Partido Popular, por las cuales no ve convencido a Sánchez para presentar una moción de censura contra Rajoy, que contaría con el apoyo de Unidos Podemos y, según Iglesias, de los partidos independentistas. “Y quién sabe si podríamos negociar también los votos del PNV”, añadió.

“Si Pedro Sánchez la presenta -la moción de censura- la semana que viene, tiene los números. Tenemos una oportunidad”, insistió el líder de Podemos sobre un asunto que le viene reclamando al dirigente socialista desde que Unidos Podemos presentara una moción -que fracasó- el 13 de junio de 2017.

Con todo, se mostró dispuesto a apoyar la comisión de investigación que pretende impulsar Ciudadanos sobre el máster de Cifuentes en la Asamblea de Madrid. “Que haya una comisión me parece genial. Pero hemos llegado a un punto en el que hay evidencias (de falsedad en la documentación de este título universitario)“ y “vamos a apoyar sin fisuras” la moción del PSOE.

ACUERDOS CON EL PSOE

Consideró que este será “probablemente el último Gobierno de un solo partido” que exista en España y apostó por “buscar acuerdos” para formar futuros ejecutivos. “Hay que acostumbrarse” a la búsqueda de acuerdos y consensos con el resto de formaciones políticas, dijo, e indicó que será “mucho mejor para España” un gobierno del PSOE con Podemos.

En este sentido, fue preguntado por el artículo que escribió hace unos días el ‘El País’ el secretario de Análisis Estratégico de su partido, Íñigo Errejón, en el que recogía la idea de “colaboración de las fuerzas políticas que declaran compartir los objetivos” de la izquierda. Calificó de “perogrullo” este asunto y destacó la necesidad de que las fuerzas progresistas se pongan de acuerdo para articular un gobierno en España. “O buscamos puntos de acuerdo o va a seguir gobernando la corrupción”, subrayó.

Iglesias manifestó que su objetivo es postularse como próximo presidente del Gobierno, aunque esta circunstancia “la decidirán los inscritos” del partido. Preguntado por si la próxima en la línea sucesoria en la dirección del partido podría ser Irene Montero, contestó que él “estaría dispuesto a que fuera número uno cualquier candidato o candidata” en las próximas elecciones generales, previstas para 2020.

Sin embargo, apuntó que “sospecha” que Montero “quiere seguir trabajando” en la portavocía de Podemos, tarea que “está haciendo de maravilla”, y dijo que, aunque no pretenda estar de “manera indefinida” en la política, todavía le quedan unos años de estar al frente de Podemos.

De la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, opinó que “Madrid la necesita al menos ocho años” al frente del consistorio. Aseguró que “todavía no sabe nadie” si está dispuesta a presentarse a la reelección en 2019, aunque expresó su “confianza” de que así sea.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso