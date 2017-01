IGLESIAS: “NO QUIERO QUE MI PARTIDO SE PAREZCA AL PSOE”

- Afirma que Errejón “lo ha hecho bastante bien” como portavoz parlamentario, pero que Podemos no puede actuar como los partidos tradicionales. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que está “en desacuerdo con algunas cosas” con el responsable Político del partido, Íñigo Errejón, y subrayó que no quiere que su formación se parezca al PSOE, porque “tiene que seguir siendo diferente”.

En declaraciones a la Ser, recogidas por Servimedia, el dirigente de Podemos manifestó que los ciudadanos les quieren ver “unidos”, por encima “de cualquier posición divergente”, y que él va a “seguir trabajando por encima de cualquier cosa”.

Dijo de Errejón que hasta la fecha “lo ha hecho bastante bien” como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, aunque apuntó que su partido no ha de actuar de acuerdo a la visión que tienen los partidos tradicionales. “Tenemos que seguir siendo diferentes”, consideró.

“Estoy en desacuerdo con algunas cosas, pero no quiero que mi partido se parezca al PSOE”, aseguró sobre la candidatura de Errejón, ‘Recuperar la ilusión’, con la que mantiene marcadas diferencias de cara a la II Asamblea Ciudadana de Podemos, ‘Vistalegre II’.

Insistió en que no cree que Podemos “comparta las ideas del PSOE”, y puso en valor la iniciativa que presentará esta mañana en la Cámara Baja para equiparar los permisos de maternidad y paternidad. En este sentido, Iglesias aseguró que defiende una formación que esté en las instituciones pero con un continuo contacto con los movimientos sociales.

CONSULTAR A LAS BASES

Negó que Podemos sea “una tarta a repartir” con un “modelo de familias” como el PSOE, y demandó un partido que no actúe como la Gestora socialista al “limitar la capacidad de su secretario general”. “Eso es un error. Lo que nos diferencia es que en las decisiones estratégicas consultamos a las bases”, agregó.

Agregó que él quiere “integrar a todo el mundo” y subrayó que quiere contar con compañeros como Errejón o el anticapitalista Miguel Urbán “que piensan contrario a mí, tengan el resultado que tengan”.

No obstante, remarcó que el futuro secretario general de Podemos tendrá que liderar de acuerdo con las ideas que defienda, por lo que si su candidatura, ‘Podemos para todas’, no resulta vencedora en Vistalegre, él ocupará “una posición mucho más discreta” en el partido, “sin hacer sombra a otros compañeros”.

Indicó que Podemos tiene que presentarse hacia fuera “como una piña” y que él nunca dirá “nada malo de ningún compañero”. Aun así, dijo respetar “que otros compañeros busquen la diferencia”.

