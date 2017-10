IGLESIAS DESTACA QUE EL PROYECTO DE ESPAÑA DE PODEMOS “NO AGREDE”, SINO QUE “SEDUCE Y RECONOCE” LA PLURINACIONALIDAD

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, destacó este miércoles que el proyecto de España que defiende su partido “no agrede”, sino que “seduce y reconoce” la plurinacionalidad y la “esencia” de lo que significa ser español.

Iglesias hizo estas declaraciones antes de participar en la reunión semanal con sus parlamentarios cuando se le preguntó por las palabras de la diputada y fundadora de Podemos Carolina Bescansa. La socióloga, que ha sido apartada de la Comisión Constitucional del Congreso, afirmó que Podemos se ha olvidado de explicar que tiene un proyecto político para Cataluña y España y no únicamente para los independentistas.

“Respeto las opiniones de todo el mundo” pero “en este caso me remito a nuestra portavoz e insisto en defender nuestro modelo de país”, dijo Iglesias cuando se le preguntó por estas declaraciones. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo que las opiniones “hay que hablarlas en las reuniones y no en los medios”.

Según Iglesias, “solamente” la España plurinacional es la España que puede garantizar que ese proyecto colectivo que se llama España siga existiendo”.

Además, aprovechó para criticar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que le afeó en la sesión de control su idea de España. El líder de Podemos le indicó que la Constitución ya habla de “nacionalidades” y apuntó que “los redactores de la Constitución" tuvieron una "altura" que los del PP carecen porque “están más preocupados de tapar su corrupción que de España”.

