IGLESIAS PROPONE A RAJOY BAJAR EL IVA DE LA LUZ Y HACER UNA AUDITORÍA DE LOS COSTES DE GENERACIÓN

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propuso este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, bajar el IVA de la luz al tipo superreducido del 4% o “al menos” al reducido del 10% para que se equipare con otros países de Europa, además de hacer una auditoría de los costes de generación de electricidad en España.

El dirigente de la formación morada se expresó de esta manera en la sesión de control al Ejecutivo, en la que interpeló a Rajoy sobre la subida del precio de la luz.

Iglesias le hizo cinco propuestas. La primera, realizar una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España. “Y si esa auditoría nos dice que los costes están muy alejados del precio final, entonces se cambia el sistema de fijación de precios y limitamos abusos del oligopolio eléctrico”, dijo.

La segunda de las propuestas de Iglesias es “gravar fiscalmente los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ de las nucleares y de las hidroeléctricas”; la tercera, recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas “cuando caduque la concesión”, para “evitar que se esté especulando sobre el agua embalsada”; la cuarta, suprimir el 'impuesto al sol' para favorecer el autoconsumo y, por último, reducir el IVA de la luz del 21% al tipo superreducido del 4% o "al menos al reducido del 10%".

Con esta última propuesta, Iglesias quiere equiparar el IVA de la electricidad a otros países de Europa, como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).

Además, Iglesias lanzó a Rajoy otra cuestión, que es si no le parece “impresentable” que haya todavía exministros que se sienten en consejos de administración de empresas eléctricas.

Rajoy dijo estar de acuerdo únicamente en la primera propuesta, aunque matizó que el modelo se audita “de manera continuada”.

También le explicó al parlamentario de Unidos Podemos que el “problema” que existe actualmente con el precio de la luz depende directamente de la parte libre que fija el mercado y no de la parte regulada que depende del Gobierno.

“La parte regulada, que depende del Gobierno, que es el 42% de la factura, lleva congelada tres años y el último año bajó un 2,8%. Y el problema lo tenemos en la parte libre. Ésta ha subido porque desde el precio mínimo de enero de 2016 el petróleo ha subido el 112%, el gas natural un 130% y el carbón un 113%, y por tanto lo normal es que se traduzca en el precio de la electricidad. Además las condiciones meteorológicas no ayudan”, aseguró Rajoy.

Con todo, indicó que ahora el precio de la luz se sitúa en cifras de 2015, pero en precios más baratos que 2013 y 2014, y defendió que gracias a la actuación del Gobierno se ha permitido congelar la parte fija de la tarifa.

