IGLESIAS Y GARZÓN APUESTAN POR PROFUNDIZAR EN LAS CONFLUENCIAS EN LOS PRÓXIMOS PROCESOS ELECTORALES

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se mostraron partidarios este viernes de profundizar en las confluencias de cara a los próximos procesos electorales.

Ambos participaron con un debate conjunto en la inauguración de la escuela de verano de Izquierda Unida, y en el coloquio posterior respondieron con esa coincidencia al ser preguntados por el futuro de las alianzas que dieron lugar a varios gobiernos municipales y al grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Iglesias dejó claro que el papel de la izquierda en el actual escenario político ya no es "de resistencia" sino "de alternativa" clara a la derecha, pudiendo a aspirar a logros que hasta hace poco eran inalcanzables.

Reconoció que uno de los grandes desafíos son las próximas elecciones autonómicas para "sentar las bases" que permitan una posterior llegada al Gobierno del Estado, y se mostró convencido de que en ese camino "todos vamos a tener la madurez necesaria" para primar sobre todo lo demás el interés de la mayoría social de que haya "más administraciones gobernadas por fuerzas del cambio".

Garzón se mostró contundente al sentenciar que si no se mantiene la línea de la confluencia "nos estaremos equivocando muy gravemente" en términos del intereses del país y de las clases populares.

Cree que más allá de diferencias y de los resultados concretos de cada proceso electoral "el camino está marcado" y es el de una unidad plural, diversa y heterogénea. Todo lo demás, aseguró, "no responde al momento histórico que vivimos".

Reclamó por ello que desde todas las partes se sigan construyendo "espacios colectivos con los que defender a nuestra clase social". "No creo que haya marcha atrás en este proceso", concluyó.

