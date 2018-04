IGLESIAS CEDE ANTE EL MODELO DE PRIMARIAS DE ERREJÓN, PERO ÉSTE RECLAMA UNA MAYOR AUTONOMÍA

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cedido finalmente a la exigencia de Íñigo Errejón de celebrar las primarias en un mismo proceso en el que los inscritos elegirán del 9 al 14 de mayo al candidato del partido para presidir la Comunidad de Madrid y a la lista que le acompañe.



Finalmente esta votación se desarrollará en un mismo proceso y no en dos como reclamaba la pasada semana el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar. El también portavoz en el Senado, aunque proclive al acuerdo con Errejón, mostraba así sus distancias con el exportavoz del partido, que desea asegurarse una candidatura con el mayor poder posible del sector ‘errejonista’ en la Asamblea de Madrid.

El proceso de primarias en la Comunidad de Madrid ha llevado de nuevo a la formación morada a un enfrentamiento entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’, después de que Errejón amagara con no aspirar a la candidatura madrileña en caso de imponerse un sistema de primarias que le restara capacidad de mando.

El reglamento de primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid aprobado anoche por la dirección autonómica de la organización, y al que tuvo acceso Servimedia, marca los puntos en los que cede ante Íñigo Errejón.

“Se realizarán primarias simultáneas” para elegir en el mismo proceso al candidato y a su lista, indica el documento. Además, “el sistema facilitará que la lista en la que se referencie el/la candidato/a ganador/a tenga una mayoría holgada si es la más votada”, y el ganador “podrá designar un comité de campaña de su confianza y dirigir la misma en colaboración con el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, con autonomía”.

Es este último punto en el que el sector ‘errejonista’ muestra su desconfianza. Según informaron a Servimedia fuentes de esta corriente, este reglamento de primarias no es suficiente y demandan que se respete la campaña del candidato. La campaña de Errejón, indicaron las mismas fuentes, tiene que tener “independencia” de la línea de Espinar y ha de recoger las “garantías” necesarias para poder desarrollar una “campaña propia”. Además, exigen que la dirección autonómica deposite “toda la confianza” en el candidato. Con todo, muestran su disposición a continuar negociando en esta línea.

Este proceso, que arranca este lunes, ha aireado de nuevo las diferencias entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ después de que el líder de Podemos no permitiera “ni media tontería” con unas primarias que pretenden aupar a Errejón como el candidato de Podemos en la comunidad para que haga frente a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que ve tambaleado su gobierno por la polémica de un supuesto máster falsificado expedido por la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde hoy y hasta el 20 de abril se abre la concesión de avales de candidaturas y la inscripción de las candidaturas provisionales. Las mismas se publicarán el 23 de este mes y las incidencias se subsanarán del 24 al 26 de abril. El 27 se publicarán las candidaturas definitivas, la campaña se desarrollará del 28 de abril al 14 de mayo y finalmente las primarias serán del 9 al 14 de mayo.

El reglamento de primarias aprobado por la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, de mayoría ‘pablista’, también dio luz verde a que “las listas minoritarias obtendrán puestos en posiciones de salida para tener representación en la Asamblea de Madrid”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso