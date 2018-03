IGLESIAS: “SI SOY PRESIDENTE NO CONVOCARÉ UN REFERÉNDUM QUE AFECTE A LOS DERECHOS HUMANOS”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que, si llega a ser el próximo presidente del Gobierno, no convocará un referéndum nacional sobre cuestiones "que afecten a los derechos humanos", en alusión a la prisión permanente revisable, cuya derogación continúa desde ayer su tramitación en el Congreso de los Diputados.



El líder de Podemos se pronunció en estos términos en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, después de que esta misma semana la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, animara al Gobierno de Mariano Rajoy a realizar un referéndum a todos los españoles sobre la prisión permanente revisable. Realizó esta sugerencia al jefe del Ejecutivo al ser preguntada por la petición del padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, para que formaciones como PSOE y Podemos -que defienden la derogación de esta figura penal- convoquen una consulta a sus bases para ver qué piensan al respecto.

“Si soy presidente no convocaré un referéndum que afecte a los derechos humanos”, sostuvo el dirigente de Podemos en esta entrevista sobre una cuestión que no podría ser tratada en un referéndum a nivel nacional, ya que implica un asunto que se está legislando en la Cámara.

Sobre el debate de este jueves en el Congreso en el que se dio otro paso para tramitar la derogación de la prisión permanente revisable, Iglesias consideró que, a diferencia de su grupo parlamentario que mantuvo una actitud "ejemplar", la de PP y PSOE fue "terrible" y "no era el que tocaba".

También tuvo palabras de crítica hacia Ciudadanos por cambiar de opinión en este asunto y defendió que en Unidos Podemos reivindican lo mismo que "el 85% de los catedráticos de derecho penal y penitenciario" que, según explicó, dicen que España cuenta con un derecho penal severo y con unas tasas de criminalidad "más bajas" de Europa. "Y sin embargo tenemos más presos que nadie", subrayó.



