MADRID. IGLESIAS: “QUIERO VER A LA POLICÍA ESPOSANDO A CORRUPTOS Y NO A UN POBRE TRABAJADOR”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó este martes que quiere ver a la Policía “esposando a los corruptos” y no persiguiendo a un “pobre trabajador” que se está ganando la vida comerciando en las calles.



El dirigente de Unidos Podemos realizó estas declaraciones después de que el lunes la formación morada presentara una iniciativa en el Congreso de los Diputados para despenalizar el ‘top manta’. “Hay que perseguir a los importadores, que son españoles, a los falsificadores…, pero no a un pobre trabajador de Senegal”, explicó Iglesias en una intervención en laSexta recogida por Servimedia.

“¿Estamos locos? Perseguir a un pobre trabajador que está vendiendo bolsos para alimentar a su familia. Es una vergüenza ver en este país la impunidad y la arrogancia de los corruptos y tener que ver un trabajador cogiendo sus bolsos con una manta y saliendo corriendo porque le persigue la Policía”, sostuvo el líder de Podemos en referencia a la muerte por una parada cardíaca del mantero senegalés Mmame Mbage.

“Quiero ver a la Policía esposando a corruptos y a defraudadores fiscales, no a trabajadores que sobreviven para llenar la nevera”, agregó.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, aseveró en rueda de prensa en la Cámara Baja que han de esclarecerse todas las circunstancias relativas a los incidentes acaecidos en el barrio de Lavapiés la pasada semana y dijo a su homólogo del PP, Rafael Hernando, que deje de comportarse “como un tertuliano de 13tv”, después de que el parlamentario popular demandara responsabilidades políticas a los miembros de Podemos que a su juicio agitaron las protestas tras la muerte del mantero.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso