IGLESIAS NO QUIERE UN PODEMOS QUE SE PAREZCA AL PSOE Y VE “LEGÍTIMO” QUE ERREJÓN PRESENTE UNA “LISTA ALTERNATIVA” SI NO HAY ACUERDO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que se va a "esforzar" para que el partido esté unido, sea capaz de ganar las próximas elecciones generales y no "se parezca al PSOE".

Asimismo, indicó que sería “legítimo” que “la corriente de Iñigo (Errejón) y de Tania (Sánchez)” presenten una “lista alternativa” a la suya en caso de no alcanzar un acuerdo antes de la asamblea estatal que la formación celebrará en Madrid en febrero.

Iglesias realizó estas declaraciones a los medios de comunicación tras concluir la reunión que él mismo convocó en la sede de Podemos en Madrid con repreentantes de las diferentes corrientes de la formación. Asistieron cerca de 40 personas, entre ellas el propio Errejón, el anticapitalista Miguel Urbán y la responsable de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa.

“No puede liderar un partido alguien que no tenga la mayoría de los apoyos, eso es absurdo”, reiteró el líder de Podemos ante la posibilidad de que Errejón presente una lista alternativa a la de Iglesias con la que competir en la asamblea ‘Vistalegre II’.

No obstante, indicó que se va "a esforzar porque este país necesita un Podemos unido para ganar las elecciones a Rajoy y no necesitamos un Podemos que se parezca al PSOE”.

SI GANA ERREJÓN “TENDRÍA QUE SER EL LÍDER”

Por ello, adelantó que durante los próximos días reforzará los contactos y creará grupos de trabajo integrados por represetantes de las diferentes corrientes para intentar alcanzar acuerdos antes de la asamblea. El escollo principal se sitúa en el documento político.

“Si fuéramos por separado y la candidatura de Errejón tuviera más apoyos él sabe que tendría que liderar, porque eso es así”, manifestó el secretario general de Podemos, que añadió que si ese fuera el resultado final él asumiría “una función mucho más discreta” en la organización desde la que apoyaría al nuevo líder.

“La unidad se consigue debatiendo, no se consigue ni con documentos ni haciendo declaraciones agresivas en los medios”, aseguró, después de que Errejón subrayase que hace falta un partido con normas más claras y con una unidad que no se construya “a golpe de corneta”.

