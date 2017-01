IGLESIAS TRABAJA PERSONALMENTE EN UN DOCUMENTO QUE AÚNE TODAS LAS SENSIBILIDADES DE PODEMOS

Google Plus

- El texto, 'Plan 2020: ganar al PP y gobernar España', apuesta por pensar en la "unidad de España". El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra estos días preparando, a un mes del congreso estatal que celebrará su partido, un documento que integre y busque la unidad en la organización tras unas navidades en las que tanto ’pablistas’ como ‘errejonistas’ protagonizaron diversos enfrentamientos a través de las redes sociales tras la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Iglesias prepara el terreno para llegar fortalecido al congreso estatal que el partido celebrará entre el 10 y el 12 de febrero, un cónclave en el que quiere que salga fortalecida su figura como secretario general.

Según explicaron fuentes de Podemos a Servimedia, el equipo de Iglesias, ‘Podemos para todas’, busca la integración entre los miembros de la formación, incluido el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, y la unidad de criterios con el fin de que el enfrentamiento entre ambos no interfiera en la asamblea del partido, en la que la formación establecerá las líneas estratégicas a seguir en el futuro.

Sobre la mesa, un documento político, denominado 'Plan 2020: ganar al PP y gobernar España', con el que el líder de la formación quiere que tras el congreso estatal todos los miembros de Podemos trabajen bajo un mismo punto de partida, sin divisiones, y sobre la idea de que la organización desea la "unidad del país" y que no se aireen las diferencias entre dirigentes.

Para lograr el consenso será clave el plazo para presentar propuestas que permitan transaccionar y modificar los documentos que las candidaturas elevarán a la asamblea hasta el 21 de enero.

Tras esa fecha se abrirá un tiempo en el que comenzarán las negociaciones entre unos y otros para aunar propuestas e intentar acercar posturas. El propio Errejón aseguró este martes que ve “posible” un entendimiento con Iglesias de cara a ‘Vistalegre II’, porque lo que está en discusión no es saber la “tripulación del barco”, sino conocer y determinar el “rumbo” que debe tomar el mismo.

Por su parte, los anticapitalistas Teresa Rodríguez y Miguel Urbán presentarán este jueves las líneas maestras de sus documentos que defenderán en el cónclave. Entre las iniciativas de la corriente anticapitalista, enmarcada en el equipo ‘Podemos en Movimiento’, figuran la descentralización del poder, dar una mayor autonomía a los territorios, es decir, ir hacia un modelo federal, y permitir la coralidad de portavocías.

