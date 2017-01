IGLESIAS CONVOCA ESTE MIÉRCOLES UNA REUNIÓN PARA BUSCAR LA “UNIDAD” A LA QUE ACUDIRÁN ERREJÓN, BESCANSA Y URBÁN

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, convocará este miércoles una reunión para buscar la “unidad” entre las distintas familias de la formación morada. Acudirán, entre otros, el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón; el anticapitalista Miguel Urbán, y la responsable del partido de Análisis Político, Carolina Bescansa.

Resta una semana para que puedan desarrollarse las negociaciones de cara a la asamblea estatal de febrero entre las tres principales familias del partido, ‘pablistas’, ‘errejonistas’ y anticapitalistas, y los escollos se hallan sobre todo en los textos políticos.

Es en esas propuestas donde cada cual defiende su rumbo: Errejón, un partido útil en las instituciones 'desde ya' e Iglesias una formación que “cave trincheras” para marcarse como objetivo primero las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y después los comicios generales de 2020. Unos y otros aseguran que la militancia no entendería que no se gestara un acuerdo entre Iglesias y Errejón, aunque son notables las diferencias que les separan.

Este martes, Errejón manifestó que considera que sería “honesto” presentar su propia lista en la asamblea de no articularse un acuerdo con el secretario general del partido.

A la reunión también acudirá Carolina Bescansa, que con su propuesta ‘Pensando Vistalegre’ se encuentra recabando propuestas comunes que eviten el enfrentamiento a modo de partida de “ping pong” entre Iglesias y Errejón.

Fue ella quien aseguró que la consulta de Iglesias convocada en diciembre “debilitó” a Podemos. Precisamente hoy Errejón defendió que los militantes también puedan convocar consultas y aunque cree que el secretario general debe mantener esa potestad es partidario de que lo haga a través del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y no de manera unilateral.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso