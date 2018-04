IGLESIAS APELA A UNA “MAREA DE JÓVENES” DISPUESTOS A “PELEAR”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apeló este sábado a una “marea de jóvenes” que sean capaces de traer el cambio a España y que tengan “sus propios espacios y dinámicas” y defiendan los derechos de su generación.



Este fue uno de los llamamientos con los que Iglesias clausuró la jornada ‘En Marcha 2019’, con la que el partido morado dio comienzo a la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año, un acto que Podemos cerró con un texto de Gabriel Celaya adaptado por el cantante Xabi Bandini especialmente para esta jornada.

El líder de Podemos realizó las proclamas habituales, como la de solicitar al PSOE que lidere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y recriminó al secretario general socialista, Pedro Sánchez, que los socialistas hayan presentado una moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y no contra Rajoy. Explicó que Podemos apoya este mecanismo parlamentario que el PSOE ha presentado en la Asamblea de Madrid, “aunque ellos no apoyaron la que presentamos contra la 'operación Lezo'” y que defendió en la cámara madrileña la portavoz del partido, Lorena Ruiz-Huerta.

En este sentido, lanzó una vez más un mensaje a los socialistas: “Querría ver al PSOE construyendo la España del futuro con nosotros. Ojalá algún día se aclaren y hagan algo”. “Mientras se deciden”, continuó, “nosotros vamos a trabajar para ser gobierno” y “en 2020, a La Moncloa”.

Agradeció a todos los miembros de la formación su presencia y trabajo en esta jornada de ‘En Marcha 2019’, así como a los militantes de la organización, que son “la gasolina de este proyecto”. Especialmente se recibió el agradecimiento que expresó a Íñigo Errejón, de quien opinó que tiene que ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. “Necesitamos que Íñigo sea candidato”, dijo, cuando el exportavoz del partido todavía no ha declarado de manera oficial su candidatura.

Manifestó contra “quienes sueñan con vernos fuera del combate que aquí seguimos y seguimos trabajando para ganar”, y destacó las “confluencias” electorales “con fuerzas hermanas” como uno de los elementos clave de las próximas citas electorales. En este sentido, agradeció especialmente el trabajo de Izquierda Unida y de su coordinador federal, Alberto Garzón.

Las declaraciones de Iglesias en este mitin culminaron con una nueva reivindicación para el partido, la de construir una “marea de jóvenes”. “Hacen falta más jóvenes. Hace falta una marea de jóvenes. Tenéis que organizaros y construir esa marea con vuestros propios espacios y dinámicas”, declaró.

El partido organizará en el mes de septiembre en Valencia una jornada dedicada a los jóvenes para que éstos se organicen y sean capaces también de construir partido para traer al espacio del cambio “a esa España del 15-M fraterna y justa”.



