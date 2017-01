IGLESIAS AVISA: “NUESTROS INSCRITOS NO NOS PERDONARÍAN QUE CONTINUÁRAMOS CON UN ENFRENTAMIENTO QUE NOS DEBILITA”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó este sábado que su equipo para la asamblea ‘Vistalegre II’ se está esforzando para conseguir la “unidad” entre todas las corrientes del partido, porque “nuestros inscritos no nos perdonarían que continuáramos con un enfrentamiento que nos debilita”.

El líder de Podemos se expresó de esta manera minutos antes de participar en un acto con activistas de las redes sociales y seguidores de Facebook y Twitter, con quienes compartió sus tesis ante la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre que tendrá lugar en febrero.

Sobre los distintos proyectos políticos que se presentarán en este congreso estatal afirmó que “cuando uno está al frente de un proyecto tiene que ser capaz de utilizar ideas de todo el mundo y creo que en todos los documentos que se han presentado hay buenas ideas y nuestros inscritos no nos perdonarían que continuáramos con un enfrentamiento que nos debilita”.

Apeló a la unidad que dijo estar reflejada en el documento político de ‘Podemos para Todas’, su marca para Vistalegre, y explicó que este texto aúna ideas “no solamente de los compañeros que piensan como yo, sino ideas que me parecían muy buenas las de de otros compañeros, como los anticapitalistas o los compañeros de la corriente de Iñigo (Errejón) y de Tania (Saánchez)”.

Remarcó que se va a “dejar la piel” y demandó tanto a anticapitalistas como a ‘errejonistas’ entender que la diversidad tiene que reforzar al partido y no “dividirlo”, porque la formación morada ha de ser “un instrumento que lidere un proyecto de cambio político amplio y necesita estar unido”.

NO QUIERE HABLAR MAL DE ERREJÓN

Preguntado expresamente por el documento político de Iñigo Errejón, consideró que tiene “buenas ideas” y manifestó que no quiere "hablar mal de mis compañeros en los medios de comunicación ni hablar mal de mis compañeros en las redes sociales. Hay mucha gente que está harta de que se nos haya ido la mano con eso. La gente nos está pidiendo unidad”, incidió.

Enumeró algunas de las similitudes que ve entre el proyecto que ambos defienden, como la necesidad de acercarse a sectores que todavía están lejos de Podemos, o el hecho de vincular la tarea institucional con los movimientos sociales. La clave, dijo, es esforzarse para salir vencedores en las próximas elecciones autonómicas y municipales y poder ganar al PP en las generales.

Insistió en que no sobran en el partido ni los anticapitalistas ni los ‘errejonistas’. “Parece que nosotros estamos en medio, pareciera como que la gente de Errejón está más cerca del PSOE, que la gente de anticapitalistas se han subido al monte, yo no creo que eso sea verdad. Esas caricaturas no responden a la realidad. Ambos tienen buenas ideas. Si estamos en el medio queremos decir que nos interesa incorporar tanto a unos como a otros”, apostilló.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso