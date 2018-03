IGLESIAS DICE QUE GRANADOS HA REPETIDO EN EL CONGRESO LA “GRAN FRASE DEL PP” DE "YO NO SABÍA NADA"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este martes que el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados ha repetido hoy en su comparecencia en el Congreso de los Diputados la “gran frase del PP” de “yo no sabía nada”.



El líder de Podemos se expresó de esta manera en declaraciones en Cuatro, recogidas por Servimedia, cuando se le preguntó por la comparecencia del exsecretario general del PP de Madrid en la comisión de investigación que debate en el Congreso la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Granados aseguró en la comisión que nunca ha visto 'dinero negro' en su formación política en ningún ámbito.

“Todos dicen lo mismo: ‘Yo no sabía nada’. Es la gran frase del PP”, manifestó Iglesias, para a renglón seguido referirse a los ciudadanos que se han dado cuenta “de que el PP no gobierna, sino que trabaja para que sus principales dirigentes no entren en la cárcel”. “Aquí nadie sabe nada, pero siguen cobrando el sueldo de ministros y de presidentes utilizando el Estado de todos”, dijo el dirigente de Podemos.

Preguntado sobre Íñigo Errejón, que fue el encargado en esta comisión de interpelar a Granados en representación de Unidos Podemos, dijo que el secretario de Análisis Estratégico del partido “va a ser probablemente el próximo presidente de la Comunidad de Madrid”, pese a que todavía no ha presentado su candidatura para ser el candidato a este cargo. “Va a ser una imagen excelente para retratar al PP de Madrid” ante su corrupción, consideró el líder de Podemos.

Con todo, confió en que tenga lugar “pronto” el proceso por el que Errejón se convierta en el candidato de Podemos para presidir la región madrileña, “porque necesitamos hacer visible que en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, salimos a ganar y a gobernar”.



