GÜRTEL. IGLESIAS PIDE QUE LA MAYORÍA QUE HA FORZADO A RAJOY A COMPARECER LE DESALOJE DEL GOBIERNO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este miércoles que la misma mayoría parlamentaria que ha forzado la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar de corrupción se ponga de acuerdo para desalojarle del poder.

Lo dijo en los pasillos del Congreso después de esa comparecencia de Rajoy para explicar los casos de corrupción que afectan al PP, en particular el 'caso Gürtel', por el que tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional.

Durante el debate, Iglesias formuló a Rajoy seis preguntas que, según el Reglamento del Congreso, dijo, está "obligado" a responder, aunque no lo hizo. Y eso, subrayó, a pesar de que se formularon "con mucha cortesía" y se trasladaron a los servicios de la Cámara para que llegaran al presidente y pudiera "preparárselas" para la réplica.

Iglesias considera "muy grave" el comportamiento del PP, partido al que acusa de "parasitar" el Gobierno y las instituciones y de "proteger" a corruptos.

Frente a ello, subrayó la "obligación" de la oposición de exigir responsabilidades y, si el presiente "miente", empujarle a decir la verdad ante los ciudadanos.

"GRITOS, INSULTOS Y CALUMNIAS"

Iglesias aseguró que las "barbaridades" proferidas por el PP durante el debate son las habituales para "desviar la atención", con "gritos, insultos y calumnias" que solo demuestran que están "muy nerviosos y muy preocupados".

De nuevo emplazó a este partido a acudir a los tribunales o a pedir la comparecencia de dirigentes de Podemos si quieren aclarar algo sobre su financiación, aunque ya ha quedado "acreditado" por los tribunales que no ha habido ilegalidad alguna, con catorce causas archivadas y dejando claro que todas las acusaciones son "mentira".

Denunció que el PP trata de enviar a la sociedad el mensaje de que "todos son como nosotros". "Pues mire usted, no", respondió, porque solo el PP está "imputado" como partido, solo en la sede del PP la Policía estuvo "quince horas buscando discos duros que habían destruido" y solo en el caso del PP los jueces han "acreditado" la existencia de una contabilidad paralela con donaciones de empresarios que son también contratistas de las administraciones.

Iglesias considera "terrible" para España la imagen del presidente declarando ante la Audiencia Nacional, aunque sea como testigo, y cree que esa corrupción es "un peligro" al que hay que neutralizar con una mayoría parlamentaria alternativa.

