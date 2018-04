IGLESIAS NO CEDE ANTE LA EXIGENCIA DE ERREJÓN DE PODER DECIDIR SOBRE COALICIONES Y LISTAS

El ‘pablismo’ sostuvo este lunes que no va a ceder ante la “exigencia” del secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, de construir con independencia del partido su candidatura como si se tratara del Ahora Madrid de Manuela Carmena, aunque desde el sector 'errejonista' sostienen que no quieren montar un partido propio, sino explorar fórmulas para poder desarrollar una campaña "sin imposiciones".



“En eso no se puede ceder”, dijo el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, cuando se le preguntó por el control que quiere tener Errejón sobre su candidatura, que quiere plasmar ante la Junta Electoral Central para poder ejercer el control necesario a la hora de decidir acerca de las futuras coaliciones y las listas.

El exportavoz del partido vuelve a tensar la cuerda en plena polémica por el debate de primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid y cuando está en el aire que participe en las primarias, que tendrán lugar del 9 al 14 de mayo.

El sector ‘errejonista’ demandaba que las primarias se sucediesen en un mismo proceso, es decir, votar a la vez candidato y lista, una condición a la que la dirección autonómica de Podemos en la Comunidad de Madrid ha cedido finalmente.

Pero el previsible candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha puesto ahora otra exigencia encima de la mesa: la garantía para tener el control de su candidatura, sobre todo a la hora de articular confluencias futuras y posibles nombramientos.

Fuentes del sector 'errejonista' indicaron a Servimedia que es "falso" que Errejón quiera "montar un partido" al estilo de Manuela Carmena, como el de Ahora Madrid, y admiten que "no se trata de negociar, sino de explorar fórmulas entre todos para forzar dinámicas de acuerdo y colaboración, y no de imposición o competición".

Asimismo, desean poder desarrollar mecanismos para llevar adelante "una campaña en nuestros términos, sin imposiciones", como a su juicio siempre ha querido hacer Íñigo Errejón.

Con todo, desde la dirección estatal de Podemos le recuerdan que la capacidad jurídica ante la Junta Electoral Central sólo la tienen los partidos políticos y aducen, según indicaron fuentes de Podemos a Servimedia, que no puede figurar el nombre del cabeza de lista en el registro de la candidatura porque “nunca se ha hecho así”.

Desde la dirección de Podemos destacaron hoy la “generosidad” con la que ha actuado el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, a la hora de ceder para que las primarias se celebren en un único proceso. “Eso demuestra generosidad y que el proyecto está por encima de los intereses personales”, aseguró Echenique en rueda de prensa.

“Se han planteado un serie de exigencias y creo que se han aceptado. Se ha planteado la autonomía del comité de campaña y se explicita en el reglamento”, añadió el secretario de Organización de Podemos.



