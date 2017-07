IGLESIAS Y ERREJÓN RETOMAN SU RELACIÓN EPISTOLAR PARA ALZAR AL EXPORTAVOZ PARLAMENTARIO COMO CANDIDATO POR MADRID

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Análisis Estratégico del partido, Íñigo Errejón, retomaron este martes su relación epistolar para allanar el camino al exportavoz parlamentario de Unidos Podemos como candidato de su partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Han pasado casi dos años desde que ambos dirigentes compartieran líneas en un mismo artículo. Las elecciones catalanas de septiembre de 2015 acababan de producirse y ambos coincidían en encumbrar a Podemos como el “eje articulador” para las elecciones generales que se celebrarían el 20 de diciembre.

Juntos asumieron el “traspié” en el resultado de los comicios catalanes de Catalunya Sí Que Es Pot y constataron que mucha gente estaba esperando a votar a la marca de Podemos en las generales.

Fue en ese texto enviado a sus militantes en el que criticaban a aquellos “que en Vistalegre nos dijeron que nos dividíamos por debatir y que era nuestro fin”, en referencia al primer cónclave que el partido celebró en octubre de 2014, aunque sería apenas un año después de las elecciones catalanas de 2015 cuando ya se empezarían a vislumbrar las diferencias estratégicas entre Iglesias y Errejón.

INTERCAMBIO DE CARTAS

Fue precisamente en diciembre de 2016 cuando Iglesias y Errejón se intercambiaron sendas cartas públicas, después de que el exportavoz parlamentario lanzara un manifiesto, rubricado por más de 300 cargos de la formación morada, en el que reclamaban que en Vistalegre II se votaran por separado documentos políticos y listas de dirigentes, lo contrario a lo que pretendía Iglesias.

En estas misivas, el secretario general de Podemos asumía el pensamiento distinto de su “compañero” y “amigo” y le invitaba a no pensar en Vistalegre como una “pelea de gallos”. Por su parte, Errejón defendía que en este cónclave no se hablara tanto de Podemos, sino de España, algo que finalmente no se consiguió.

En esta asamblea de febrero de este año triunfaron las tesis de Iglesias, pero después de que Errejón fuera relegado de la portavocía en el Congreso y los ‘errejonistas’ asumieran su segundo plano en el partido, vuelve ahora con fuerza la candidatura de Errejón para la Comunidad de Madrid.

Se trata de un acuerdo que ambos alcanzaron en el primer Consejo Ciudadano del partido tras Vistalegre II, una recolocación para el exportavoz que llevó a la primera línea de la Cámara Baja a Irene Montero.

Pero ahora las tesis del secretario de Análisis Estratégico parece que se van imponiendo en el partido. La prueba más reciente es la de las bases de Podemos en Castilla-La Mancha, que han avalado el primer Gobierno autonómico de PSOE y Podemos, una idea defendida por el propio Errejón.

Iglesias y Errejón retomaron este martes su relación epistolar para escribir juntos -en un texto publicado en '20 Minutos' titulado 'De Madrid al cielo'- que “si hoy es posible empezar a construir una colaboración mayor con el PSOE en el ámbito estatal es precisamente por la victoria en este partido de los favorables a acercarse al polo del cambio asumiendo que no pueden gobernar solos y que no les conviene hacerlo con el PP y Ciudadanos”.

Errejón se perfila como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid frente al "fracaso" de la actual presidenta, Cristina Cifuentes, y en estas líneas ambos sitúan como objetivo prioritario gobernar en las comunidades autónomas en las elecciones de 2019.

