CATALUÑA. IGLESIAS BUSCA SU HUECO ELECTORAL EN “UNA MAYORÍA SILENCIOSA QUE NO ESTÁ NI POR EL UNILATERALISMO NI POR LA VIOLENCIA”

- Avisa de que cualquiera que no esté en el ‘no’ a la declaración de independencia “está políticamente fuera de Podemos”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que su partido quiere representar a “una mayoría silenciosa que no está ni por el unilateralismo ni por la violencia” y dijo que su formación quiere ganar a los independentistas “pero no por la vía represiva”. “Ni DUI (declaración unilateral de independencia) ni 155”, sostuvo.

En declaraciones en Santander, el dirigente de Podemos reaccionó así al hecho de que el Senado autorizara al Gobierno para aplicar el 155 en Cataluña después de que el Parlament aprobara iniciar un “proceso constituyente” que culmine en la celebración de elecciones.

“Defendemos España y defendemos también su pluralidad, su diversidad y su carácter plurinacional. Hay una mayoría silenciosa que no es está ni por el unilateralismo ni por la violencia y la represión” que, afirmó, “aspira” a que en ella “quepan todos”, incluida Cataluña.

En este sentido, se posicionó en ese espectro de personas que dicen “no a la DUI y no al 155” y reivindicó que Podemos quiere “ganar a los independentistas pero no por la vía represiva”.

Calificó de “triste” esta jornada porque “nos parece ilegítima la declaración de independencia pero tampoco estamos a favor de las medidas represivas que puedan contribuir a seguir dañando la convivencia en Cataluña y España”.

Asimismo, recordó que el resultado de las últimas elecciones en Cataluña, donde “los partidos que hoy han hecho una declaración unilateral de independencia obtuvieron algo menos del 48% de los votos”, no les da derecho a “proclamar la independencia” en esa comunidad.

Por último, sobre la votación secreta que se llevó a cabo en el Parlament, explicó que el líder de Podem, Albano Dante, votó en contra de la resolución de Junts pel Sí y la CUP. “Cualquiera que no esté en esa posición está políticamente fuera de Podemos”, avisó.

