IGLESIAS RECLAMA AL PP Y PSOE QUE NO SE OPONGAN AL ACTO DEL DOMINGO PORQUE “EL DERECHO DE REUNIÓN ES SAGRADO”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este jueves a PP y PSOE que no traten de “impedir” el “foro por la libertad” convocado para este domingo en Zaragoza con el propósito de buscar soluciones políticas a la deriva secesionista con representantes de otros partidos y con alcaldes municipios de más de 50.000 habitantes. “El derecho de reunión es sagrado”, advirtió.

En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias dijo que “parece que el PP, y no solo el PP, quiere impedir que nos reunamos parlamentarios de diferentes fuerzas políticas” para reclamar al Gobierno “diálogo, sentido común y respeto” a la democracia para encarar la situación en Cataluña.

Señaló que “llegan informaciones de que al parecer también el PSOE en Aragón está intentando prohibir este acto”, por lo que les pidió que rectifiquen y entiendan que “en democracia el derecho de reunión es sagrado”.

Por último, el secretario general de Podemos remarcó que “esto ya no va solo de la independencia de Cataluña”, sino de “respeto a la democracia española” y “de demócratas frente a autoritarios”. “El PP está destrozando nuestra democracia”.

