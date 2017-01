IGLESIAS AFIRMA QUE ERREJÓN SUGIERE EN SU DOCUMENTO QUE DEBERÍAN HABER APOYADO A PEDRO SÁNCHEZ

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, manifestó este viernes que el responsable Político del partido, Iñigo Errejón, sugiere en su documento político para ‘Vistalegre II’ “que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez” en la anterior legislatura, cuando se presentó a la sesión de investidura con el único apoyo de Ciudadanos.

“Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Ahí los inscritos fueron muy claros y dijeron que un Gobierno de Rivera con Sánchez al frente no es bueno para nuestro país”, afirmó el dirigente de Podemos en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde calificó de “legítimo” que otros opinen distinto a él.

Destacó que en su candidatura para la II Asamblea Ciudadana del partido, ‘Podemos para Todas’, van a trabajar por la “unidad” y que cuando termine el periodo de presentación de propuestas y de discusión convocará una reunión.

“Convocaré una reunión a todos los sectores que hayan hecho aportaciones y creo que en ese espacio la gente nos está pidiendo buscar unidad y yo lo voy a intentar”, insistió el líder de esta formación. En este sentido, vio “complementario” su texto con el de Errejón, y abogó por un partido que incluya diferentes estilos y pueda tener diferentes ideas.

“Un Podemos unido que convierta la pluralidad en algo que no divida, sino algo que nos dé más fuerza es algo bueno. Soy optimista con respecto a la discusión que se va a dar”, agregó sobre el posible entendimiento que podría darse entre ambos dirigentes de cara al cónclave de febrero.

Opinó también que la corriente anticapitalistas y la de los ‘errejonistas’ no son “dos extremos opuestos”. “Voy a hacer lo posible para tratar de mediar entre unos y otros porque les quiero a los dos. Quiero a la corriente de Iñigo (Errejón) y Tania (Sánchez) haciendo cosas importantes y aportando, pero también a la corriente de Teresa (Rodríguez) y de Miguel (Urbán), que creo que pueden aportar muchas cosas buenas. Nadie sobra en Podemos y nadie debe excluir a otros”, remachó.

