IGLESIAS CRITICA LA ACTITUD “A LA DEFENSIVA” DE JAVIER FERNÁNDEZ Y A UN PSOE “OBSESIONADO” CON PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este sábado que la intervención ante el Comité Federal del PSOE que hoy se celebra en Madrid del presidente de la Gestora del partido, Javier Fernández, fue “claramente a la defensiva” y aseguró que esa formación está “obsesionada” con Podemos y “cada día más cerca” del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada en Madrid a un encuentro con activistas de redes sociales, señaló que Fernández marcó distancia con Podemos y se refirió a los que integran su partido como aquellos que “quieren hegemonizar la izquierda” desde “una insoportable superioridad moral”.

Ante estas afirmaciones, Iglesias contestó: “Me ha llamado la atención. Les he visto obsesionados con nosotros y creo que se vuelve a plasmar algo que a mí me preocupa y es que el PSOE demuestra cada día que está más cerca del PP que de sus bases y de nosotros”.

Tras calificar esto de “mala noticia” para el país, remarcó que “ojalá” el PSOE llegue algún día a acuerdos con Podemos, ya que indicó que es su partido el que defiende "políticas de justicia social y políticas de recuperación de la soberanía”.

No obstante, consideró “que la intervención claramente a la defensiva” de Fernández “tratando de justificar lo injustificable revela que por desgracia están más cerca del PP que de nosotros”.

