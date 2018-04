IGLESIAS NO VALORA “CUESTIONES PRIVADAS” DE LA FAMILIA REAL Y DESTACA LA “BUENÍSIMA” OPINIÓN QUE TIENE DE FELIPE VI

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, prefirió este jueves no entrar a valorar los ”asuntos privados” de la Familia Real, a raíz de la polémica por la grabación en la que se ve a la reina Sofía queriéndose hacer una foto con sus nietas, a lo que aparentemente se opone la reina Letizia, y aprovechó para ensalzar la figura del rey Felipe VI y destacar la “buenísima” opinión que tiene de él.



“Las cuestiones de familia, como los enfados, me parecen cuestiones privadas en las que no quiero entrar”, aseveró en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que precisó que prefiere no entrar a valorar este tipo de cuestiones, “y no soy sospechoso de no ser crítico con la Monarquía”.

Optó por separar la opinión meramente política que tiene de la figura de los monarcas de los asuntos personales. En este sentido, se refirió al discurso “duro y contundente” que ofreció sobre la intervención que realizó Felipe VI días después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

“Al Rey en tanto que padre, a la Reina en tanto que madre no tengo nada que decir”, precisó el líder de Podemos. “La opinión que tengo de Felipe es buenísima. Me parece un tipo culto y agradable. Y eso hay que separarlo de la política. Así debería ser en democracia”, agregó.

Asimismo, se mostró “muy contento” en el plano personal por su futura paternidad junto con la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. “Estoy muy contento por eso y ya veremos cómo nos organizamos”, dijo, y lamentó que “por desgracia” no existan todavía permisos de maternidad y de paternidad iguales e intransferibles. “Pero nos organizaremos para asumir las tareas al 50%”, explicó.

Iglesias y Montero serán padres de mellizos o gemelos, que nacerán, según informó la portavoz de Podemos, entre septiembre y octubre.



