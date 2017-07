SÁNCHEZ E IGLESIAS CONVERSARÁN ESTE JUEVES SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE RAJOY COMPAREZCA EN EL CONGRESO

Los secretarios generales de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se intercambiaron este miércoles mensajes de texto y quedaron en conversar mañana, jueves, sobre la posibilidad de solicitar en el Parlamento la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su declaración como testigo en el juicio por el ‘caso Gürtel’.

Según explicaron a Servimedia fuentes próximas a los dirigentes de estos partidos, ambos se comunicaron por ‘whatsapp’ esta tarde y se emplazaron a conversar telefónicamente este jueves. Fue Iglesias quien, a última hora de esta mañana, anunció públicamente que se pondría en contacto con Sánchez “hoy mismo”, aunque finalmente las agendas de ambos les impiden poder hablar hasta el jueves.

Esta tarde el secretario general de Podemos tiene previsto un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que presenta el libro '1917. La revolución rusa 100 años después'.

RAJOY EN EL CONGRESO

Fuentes socialistas recuerdan que la comparecencia de Rajoy ya está aprobada en la comisión de investigación que estudia en el Congreso la posible financiación irregular del Partido Popular, una cita que todavía no tiene fecha.

Además, las mismas fuentes trasladan a los de Iglesias que no está encima de la mesa la posibilidad de presentar una moción de censura contra Rajoy liderada por el PSOE, como quiere Podemos, porque no cuentan con el respaldo suficiente en la Cámara.

El líder de Unidos Podemos invitó hoy a Sánchez a presentar conjuntamente la petición de comparecencia de Rajoy en sede parlamentaria para “que explique todas las contradicciones que hemos escuchado” en su exposición. Por su parte, Sánchez solicitó la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, una demanda que no es suficiente para Iglesias, que es partidario de “echar a esta gente (el PP) de una manera más contundente”.

