IGLESIAS SUGIERE QUE ERREJÓN HA CONDICIONADO EL ACUERDO A UN REPARTO DE RECURSOS EN PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sugirió este viernes que el responsable Político de la formación, Íñigo Errejón, ha condicionado un posible acuerdo de cara a al congreso estatal de Vistalegre a un reparto de recursos en el partido.

Así se expresó el líder de Podemos en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado sobre una afirmación que realizó esta mañana en la Cadena Ser, donde dijo respetar "que haya compañeros que digan que esto tiene que ser como el PSOE, que se reúnan los barones, repartimos la tarta y repartimos liberados. Lo respeto pero creo que nosotros no debemos ser así".

“Sería un error que las conversaciones políticas al final trataran de los temas que tratan los viejos partidos”, indicó Iglesias, que añadió que su partido no puede concebirse “como una tarta a repartir”, como a su juicio pasa en el PSOE, con sus “baronías” y sus “familias”.

“Es fundamental”, subrayó, “que a Podemos no le ocurra eso” porque es necesario mantener “nuestra absoluta independencia”. Insistió en que después del cónclave de febrero va a seguir trabajando por un partido “unido” para poder ser “útiles” y “aspirar a ganar las elecciones” generales.

Iglesias sugirió de esta manera que el ‘número dos’ de la formación ha condicionado el acuerdo a un posible reparto de recursos dentro de la organización, aunque avisó: “No voy a hacer ninguna declaración que pueda perjudicar a Iñigo (Errejón)” ni lleve a “ninguna polémica interna” porque le sigue queriendo a su lado. “Todos (los compañeros) son necesarios e imprescindibles y no saldrá de mi boca ninguna palabra gruesa”, agregó.

Asimismo, pidió “unidad” porque los ciudadanos “no nos van a perdonar que hablemos mal” los unos de los otros en los medios de comunicación. También se mostró convencido de poder llegar a acuerdos y prueba de ello es que “entre hoy y mañana” se reunirán la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, y el responsable Internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, afín a Errejón.

Además, explicó que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, está “coordinando un equipo” para buscar el consenso entre las distintas sensibilidades de la formación. “Si no se nos ve como una piña no podremos cumplir con las tareas que esperan de nosotros” los ciudadanos, apostilló.

