IGLESIAS CREE A CASADO Y DICE QUE SU RAZONAMIENTO “NO DEJA MUY BIEN A SU COMPAÑERA DE PARTIDO”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se cree las explicaciones del vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, sobre su máster -realizó el mismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- y dijo que su razonamiento “no deja muy bien a su compañera de partido”.



Iglesias comentó de esta manera, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, la información publicada por ‘El País’ sobre que Casado cursó el mismo Máster en Derecho Autonómico de Cifuentes y las dudas que también expone este diario al respecto de su autenticación.

Minutos antes de la intervención de Iglesias, Casado llamó por teléfono para dar las explicaciones oportunas, que el líder de Podemos se creyó. “Yo vengo del mundo de la Universidad y Casado sabe de lo que está hablando. No está dejando muy bien a su compañera de partido”, afirmó, contrastando así la postura de Casado y de Cifuentes sobre el mismo tema.

Insistió en la falta de credibilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante esta polémica y consideró una “vergüenza” que la universidad “regale títulos” a dirigentes del PP cuando hay estudiantes que se tienen que esforzar para obtener una titulación, e incluso trabajar los fines de semana para poder pagarla. Indicó que todo máster conlleva un trabajo final del que quien lo cursa está “muy orgulloso de su tocho de páginas”.

Sobre el panorama político creado por la polémica del máster de Cifuentes, no entiende que Ciudadanos no dé un paso al frente y se una a la moción de censura contra la presidenta madrileña que defenderá el PSOE y que Podemos apoyará. “Es una vergüenza que Cs sostenga a Cifuentes, igual que lo hace con Rajoy”, aseveró.

Iglesias cree que Ciudadanos “va a continuar apoyando al PP” y ahora tendrán que explicar por qué no apoyan una moción “técnica” que denuncia que no se pueden consentir los “tejemanejes” de las instituciones públicas a dirigentes políticos.

Aseguró que si saliese adelante esta moción, que necesitaría como mínimo la abstención de Cs, surgiría un gobierno que Podemos tendría que articular con el PSOE y en el que “sería razonable apostar por una vía técnica”.



