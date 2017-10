CATALUÑA. IGLESIAS AGRADECE LA “SENSATEZ” DE PUIGDEMONT POR NO DECLARAR LA INDEPENDENCIA Y PIDE A RAJOY QUE DIALOGUE

- Reclama a Rajoy que no ceda a las "voces extremistas" que le pedirán "mano dura" . El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agradeció este martes la “sensatez” del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de no declarar la independencia y pidió al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que apueste por el diálogo.

Desde el Congreso de los Diputados, mientras transcurría el Pleno, Iglesias compareció ante los periodistas para valorar la comparecencia de Puigdemont. “Podemos afirmar que el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha declarado la independencia. No ha habido DUI. No ha habido declaración unilateral de independencia”, dijo Iglesias al inicio de su comparecencia.

El líder de Podemos fue el primer dirigente político en valorar las palabras de Puigdemont y reclamó al presidente Rajoy que no haga caso a los “sectores exaltados” de PP y Ciudadanos que le exigirán que actúa “con mano dura”. Por eso, le reclamó que “apueste también”, como Puigdemont, por el diálogo.

“Corresponde agradecer al presidente Puigdemont haber actuado con sensatez a pesar de que su decisión provocará decepción en algunos de sus partidarios”, expresó.

Insistió en que la respuesta a este conflicto para por su propuesta de diálogo, con o sin mediación, por lo que indicó que Rajoy “cometerá un error histórico gravísimo” si decide aplicar medidas como el 155 que conlleven la suspensión de la autonomía de Cataluña.

