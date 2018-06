El fiscal Horrach cree que la inmunidad del Rey debería estar sujeta a "límites determinados"

"Me parece que cualquier inviolabilidad o inmunidad debería estar sujeta a unos limites determinados, en este caso no hay límite alguno. No todo se puede realizar, no todo es permisible" ha señalado Horrach en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En su opinión, la monarquía es una institución "anacrónica", "obsoleta" y que va a "desaparecer". Asimismo, ve "probable" que Iñaki Urdangarín, condenado a seis años y tres meses de cárcel, ingrese en prisión porque ha cometido "delitos graves que llevan aparejadas penas graves".

Además, Horrach considera que "difícilmente" una apelación a una segunda instancia, en este caso al Tribunal Supremo, pueda sustituir el criterio de las magistradas de la Audiencia Provincial que editaron la sentencia.