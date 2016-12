Política

Homs no recurrirá la decisión del Supremo: "Me guardo toda la artillería para el juicio"

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este jueves que no recurrirá la decisión del Tribunal Supremo (TS) de querer juzgarlo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014: "No presentaré recursos estériles. Me guardo toda la artillería para el juicio".