Política

Homs ve "insólito" que se diga ahora que la Generalitat no estaba preparada para la independencia

El ex portavoz del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs ha asegurado que le parece "insólito" que se diga que la Generalitat no estaba preparada para hacer efectiva la independencia, pero que también se le considerase al ex presidente Carles Puigdemont un "traidor" porque llegar a plantearse convocar elecciones autonómicas.